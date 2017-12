Numele noului șef al Centrului Național Anticorupție va deveni cunoscut astăzi

Comisia juridică a Parlamentului a audiat ieri, pe 12 decembrie, toți candidații la funcția de director al Centrului Național Anticorupție, iar astăzi va decide pe cine îl va propune Legislativului. Toți cei patru candidați au promis că vor lupta vehement contra corupției, indiferent de simpatiile lor politice.

Candidații care râvnesc la șefia CNA au trecut astăzi proba „Interviului”. Este vorba de Bogdan Zumbreanu, Igor Carlașuc, Veaceslav Guțan și Sava Maimescu. Igor Carlașuc a fost vizat în investigațiile jurnalistice despre alimentele alterate din grădinițe. Astăzi, acesta a spus că nu a avut nici o tangență cu licitațiile care au avut loc. Asta chiar dacă, urmare a scandalului, el a fost și suspendat din funcție, dar a revenit ulterior la muncă, relatează TV8.

„Declar acum, față de toți nu am avut atribuții la activitatea acestei întreprinderi nici într-un fel. Ba mai mult din 2008, familia mea nu are atribuții la această întreprindere, nu am influențat în nici un mod activitatea acestui agent economic.Decizia comisiei să fie una obiectivă, imparțială și corectă”, a declarat Igor Carlașuc, candidat la șefia CNA.

Anterior, deputatul PLDM Tudor Deliu s-a declarat convins că Bogdan Zumbreanu va deveni șef al CNA, sugerând că acest concurs este unul formal. Astăzi, Bogdan Zumbreanu a evitat să comenteze această ipoteză.

„Haideți să așteptăm decizia comisiei”, a declarat Zumbreanu, candidat la șefia CNA.

Toți pretendenții la fotoliul de șef al CNA au promis să lupte cu corupția.

„Ca reprezentant al societății civile în fruntea de echipă a monitorizării și combaterii a corupției. Am stabilit un șir de cazuri de corupție care nu erau documentate la nivelul cuvenit cum ar fi fost cazul”, spune Sava Maimescu, candidat la șefia CNA.

„Necesitatea întreprinderii unor importante reforme interne prin asigurarea eficacității în lupta împotriva corupției. Combaterea corupției este una din principiile fundamentale ale statului”, afirmă Veaceslav Guțan, candidat la șefia CNA.

După ce va fi selectat de Comisia parlamentară, candidatul va trebui confirmat de Parlament. Funcția de director al CNA a rămas vacantă după ce mandatul lui Viorel Chetraru a expirat.



Autor: TV8