Numerologie: Află în ce an îți va merge cel mai bine

Fiecare an vine cu lucruri bune si cu lucruri mai putin bune. Depinde doar de noi cum le interpretam si ce invatam din ele astfel incat sa stim ce avem de facut pentru viitor. Iata cum poti afla care este anul tau norocos.

Primul pas: Calcularea vibratiei numerologice personale

Se calculeaza in felul urmator: se aduna cifrele din care sunt formate ziua si luna nasterii pana se ajunge la o singura cifra.





Ex: 9 august = 09.08, 9 + 8= 17, 1+7 = 8 si aceasta este vibratia numerologica personala.

Sa presupunem ca vrei sa afli cum va fi anul 2017. Se aduna toate cifrele care formeaza acest an:

2+1+7=10 1+0 = 1 si se adauga vibratia numerologica personala 8; 1+8=9.

Asta inseamna ca cifra 9 este semnificativa in ceea ce te priveste pentru anul 2017.

Poti calcula aceasta cifra pentru fiecare an in parte pentru a vedea cum vor merge pentru tine lucrurile in anul respectiv.

Numarul 1 – Anul noilor inceputuri

Fie ca este vorba de viata personala sau de cea profesionala, asa cum ne sugereaza si numele, este un an al noilor inceputuri, un an plin de aventuri si de schimbari in fiecare aspect al vietii tale.

Este un an numai bun pentru a stabili prioritati, pentru a face un pic de ordine in ganduri si pentru a demara noi proiecte care cu siguranta se vor dovedi a fi de succes.

Problemele trecutului dispar ca prin ceata sau gasesti o rezolvare rapida si eficienta care sa nu iti rapeasca foarte mult timp astfel incat sa te poti concentra pe lucrurile care merita cu adevarat.

Numarul 2 – Anul dezvoltarilor

Incepi sa investesti mai mult in tine, in lucrurile care iti plac si care iti dau o stare de bine, in lucrurile care te pasioneaza, dar si in ceea ce tine de domeniul profesional care te priveste.

Este un an in care incerci sa pui bazele unor relatii de prietenie sau relatii profesionale care mai tarziu iti vor aduce beneficii. De asemenea acest an este un an care iti va pune la incercare rabdarea si sensibilitatea penru ca vor fi multe momente in care lucrurile nu ies asa cum iti doresti din cauza unor intarzieri ale persoanelor implicate.

