O afacere de succes

O tânără meșteriță din Chișinău și-a deschis o afacere, începând să deseneze litere și uimind prin aceasta toată lumea.

Olga Holban este proprietara unui atelier-decor din Chișinău, unde fiecare poate să-și găsească un obiect potrivit pentru interiorul locuinței sale. Fiind meșter de artă handmade, ea s-a făcut cunoscută pentru lucrările pe care le realizează cu ajutorul tehnicii hand lettering. O bucată de lemn și niște vopsele se pot transforma într-un obiect de decor pentru Olga, care confecționează cele mai originale plăcuțe din lemn cu mesaje motivaționale, cutii, scărițe și rame pentru oglinzi. Ea este primul artist din R. Moldova care a însușit această tehnică, pe care a preluat-o cu mult interes din experiența unor designeri din Marea Britanie.

Designer de interior cu diplomă de pedagog

Deși e pedagog de profesie, Olga Holban și-a dorit mereu să devină design de interior. Acum doi ani, ea a aflat despre tehnica hand lettering, care a intrigat-o atât de mult, încât recunoaște că n-a putut să nu o practice. A însușit această tehnică fără a frecventa anumite cursuri speciale. Pur și simplu, imaginația și creativitatea i-au permis să vadă în fiecare bucată de lemn un potențial obiect de decor, care ulterior se transformă, din mâinile sale, în superbe plăcuțe decorative cu mesaje motivaționale. „Este o tehnică pe care am descoperit-o întâmplător, prin desenarea literelor, dar nu caligrafic. În realitate, caligrafia și desenarea literelor sunt lucruri total diferite. De aceea încerc de fiecare dată să creez obiecte de decor originale și inedite”, povestește meșterița.





Timp de un an, Olga muncea acasă, iar ca piață de desfacere îi servea Facebookul. Însă, acum un an, a decis să-și deschidă un atelier din banii săi, fără niciun sprijin. „Partea economică nu era foarte costisitoare și nu trebuia să investesc mulți bani. Mai complicat a fost să amenajez locația, pentru care am pierdut mai mult de o lună”, specifică Olga.



Cum poți să deschizi o afacere în R. Moldova

Meșterița a participat la mai multe forumuri și seminare informaționale, la care căuta să învețe cum ar putea deschide o afacere de succes. În cele din urmă, a înțeles că acest lucru nu este atât de greu și că e foarte ușor și simplu pentru a pregăti toate documentele necesare. „Odată ce lucrezi oficial, îți asumi responsabilitatea de a achita impozite în folosul societății. Pentru a obține o patentă, ai nevoie de aproximativ o săptămână, în care să aduni toate actele. Mai întâi te înscrii ca plătitor de contribuții, de asigurări sociale, la Casa Națională de Asigurări Sociale, după care te înregistrezi la Compania Națională de Asigurări în Medicină. Odată ce ai la mână actele necesare de la cele două companii, îți înregistrezi patenta la Inspectoratul Fiscal de Stat. Prin urmare, devii oficial plătitor de impozite”, explică Olga Holban.

În cele ce urmează, titularul patentei își poate desfăşura activitatea de întreprinzător specificată în patentă pe întreg teritoriul ţării. Asupra sa nu se extind cerinţele privind prezentarea dărilor de seamă financiare şi statistice, ţinerea evidenţei contabile şi financiare, efectuarea operaţiilor de casă şi a decontărilor contabile.

Engleza sau româna?

Majoritatea plăcuțelor din atelierul Olgăi Holban sunt scrise în limba engleză. Meșterița motivează acest lucru prin faptul că mesajele în engleză sunt mai scurte și mai expresive, pe când în limba română este mai dificil să găsești un text perfect, care să se încadreze în plăcuță. Cu toate acestea, ea spune că se află mereu în căutarea mesajelor reușite în limba română, pe care, dacă le găsește, le desenează cu multă grijă și le aranjează în ramă cu cea mai mare plăcere.

Olga se inspiră pentru textele motivaționale de pe plăcuțe din mesajele de pe internet, de pe stradă, din cărți, filme sau chiar de pe hainele oamenilor. „În mare parte, la început, mă inspiram de pe internet. Acum însă am ajuns să-mi creez propriile combinaţii de texte şi fonturi. Încerc să urmăresc ce le place oamenilor, să analizez mesajele care sunt postate cel mai des pe rețelele de socializare, pentru a-mi face unele închipuiri și statistici”, menționează tânăra.

Oricum, ea ne dă de înțeles că realizarea unei plăcuțe cuprinde mai multe etape. „Prima etapă este partea grafică - ce va fi reprezentat pe placă și în ce nuanțe. Și textul reprezintă o parte extrem de importantă în confecționarea unei plăcuțe. Dar în afară de aceasta, e necesar ca bucata de lemn să fie grunduită, șlefuită, desenată și, în cele din urmă, vopsită cu lac mat”, menționează Olga.

Cea mai scumpă lucrare a costat 800 de lei

Ramele realizate de artistă se deosebesc prin text, dimensiune și preț. În atelierul ei, putem găsi obiecte de decor atât cu mesaje motivaționale, cât și cu felicitări. Pentru că suntem în ajunul sărbătorilor de iarnă, ea pregătește elemente de decor cu sărbătorile de iarnă. Prețurile lucrărilor sale variază de la 50 până la 600 de lei. Din spusele Olgăi, totul depinde de mărimea ramei și de efortul depus de ea. Pentru cea mai scumpă lucrare, pe care a vândut-o, a primit 800 de lei, deși nu era făcută în stilul hand lettering.

Despre interesul moldovenilor față de lucrările sale, tânăra spune că „oamenii noştri sunt foarte darnici. Obiectele mele se cumpără, de cele mai multe ori, pentru a fi dăruite. Totuşi, mă bucură faptul că, în ultimul timp, tot mai mulţi procură obiecte de decor pentru interiorul locuinţelor”. Ea are și clienți fideli, care i-au rămas devotați încă de la începutul carierei sale. Unii dintre aceștia petrec ore în șir în atelierul său, pentru a-i admira creațiile.

Talentul Olgăi Holban se manifestă și prin faptul că ea nu realizează lucrări la comandă. „Mă panichez de unele dorințe ale oamenilor, dar și solicitările sunt mari. Majoritatea clienților îmi comandă plăci cu mesaje motivaționale despre familie. Dacă mă voi ocupa numai de asta, nu voi crea niciodată ceva nou. Mie însă îmi place să mă dezvolt, dar nu numai să lucrez pentru bani”, evidențiază meșterița.

Când am citit mesajele din ramele Olgăi Holban, ne-am dat și noi seama că, în epoca tehnologiilor informaționale, ne lipsește căldura oamenilor dragi și emoțiile pozitive. De aceea perseverența de care dă dovadă tânăra meșteriță este de invidiat, cu atât mai mult, cu cât ea nu adună bogății materiale din această modestă și frumoasă afacere. Cel puțin, în opinia noastră, ea își îmbogățește astfel doar sufletul.

Mihaela Tobultoc, stagiară