O țară europeană interzice telefoanele mobile în școli din 2018

Telefoanele mobile vor fi interzise in scoli si colegii incepand din anul scolar 2018, a anuntat ministrul Educatiei Nationale, Jean-Michel Blanquer.



Este vorba de o promisiune de campanie a lui Emmanuel Macron.

"Lucram la aceasta chestiune, poate lua forme diferite. Este posibil sa aveti nevoie de acesta in scopuri educationale, pentru situatii de urgenta, astfel incat telefoanele mobile trebuie sa fie limitate", a spus ministrul francez al Educatiei Nationale.





Aplicarea acestei masuri se anunta complicata. Codul educatiei interzice deja folosirea telefoanelor mobile in colegii si scoli in timpul cursurilor. Interzicerea in curtea de recreatii si in perioadele dintre ore ii lasa in schimb pe cei din sindicatele cadrelor didactice cu indoieli, atat din cauza respectarii alegerii parintilor (care vor sa-si poata contacta copiii dupa cursuri), cat si a constrangerilor practice (angajatii scolilor ar trebui sa-si petreaca timpul cautand in ghiozdanele elevilor).

Ministrul s-a declarat de asemenea partizanul "permiterii ca institutiile scolare sa instaureze purtarea uniformei" pentru elevi, informeaza Hot News.