O bătrână a murit de pneumonie, dar medicul de familie susține că nu avea nimic, pur și simplu „era în comă”

O bătrână de 89 de ani a murit la aproape o săptămână după ce a fost diagnosticată cu pneumonie. Rudele femeii se plâng că medicul nu a vrut să-i prescrie antibiotice pentru tratament, așa cum recomandase un echipaj de urgență care văzuse pacienta. Medicul de familie susține că bătrâna nu avea nimic ieșit din comun, atâta doar că era bătrână deja. Totodată, acesta spune că a găsit pacienta în comă, dar n-a făcut nimic pentru că așa ar fi cursul firesc al lucrurilor, transmite e-sanatate.md

Cu două săptămâni în urmă, Parascovia Musteață din satul Peciște raionul Rezina se simțea bine, spun fiicele și nepoatele acesteia. Peste câteva zile, femeia a început să se simtă rău – respira greu și nu se mai putea ridica din pat. Pe 20 octombrie, fiica bătrânei a chemat ambulanța. Un echipaj care a sosit la fața locului a stabilit că ar fi vorba de pneumonie și i-au spus femeii să cheme medicul de familie pentru a-i fi prescrise și administrate antibiotice.

Dumitru Ioncu, medicul de familie al satelor Peciște, Ignăței și Meșeni a vizitat familia Musteață, luni, 23 octombrie. Contactat de redacția Sănătate INFO, Dumitru Ioncu nu știa că bătrâna este deja moartă. „Nu este nicio pneumonie acolo, nu este nimic. Doamna are cardiopatie, hipertensiune arterială, are mai multe pentru vârsta ei. Asistenții de pe ambulanță nu sunt doctori ca să pună așa diagnostic”.





Atunci când i-am spus că bătrâna a fost totuși dusă cu ambulanța la Spitalul Raional Rezina, unde i s-a confirmat diagnosticul de pneumonie, medicul a răspuns fără nicio emoție că totul se putea întâmpla în două zile. „Tot ce-i posibil, poate să fie și o pneumonie distază. Când eu am fost la familia Musteață nu era pneumonie. Eu am ascultat-o, am văzut-o, ea temperatură nu avea. La vârsta asta în orice moment se poate întâmpla orice. Doamna era aproape pe drept să zicem, în comă. Zicea numai „văleu, văleu” și nu vorbea. Nu era în conștiință”.

La întrebarea de ce nu a chemat ambulanța să o ducă la spital, dacă era în comă, medicul de familie a răspuns că oricum ar fi murit peste o zi sau două. „Să o ducem de ochii lumii, care este efectul?”, a replicat el.

Olga Badin, una din fiicele bătrânei și cu care locuia, insistă că medicul de familie nu și-a făcut conștiincios munca. „Nici nu a pus mâna pe termometru, a zis că baba nu are nimic, lăsați-o să se ducă pe drumul ei, a ieșit și s-a dus”.

Miercuri, cealaltă fiică a femeii a venit din Portugalia. Tot în acea zi Parascovia Musteață a fost internată la Spitalul Raional Rezina cu pneumonie bilaterală acută. „Pe data de 25 a fost internată de urgență la noi pacienta Parascovia Musteață cu diagnosticul de pneumonie acută distază, iar în spital i s-a confirmat diagnosticul de pneumonie comunitară bilaterală, evoluție gravă. S-a confirmat asta și prin examenul radiologic”, susține Nina Postu, directorul Spitalului, scrie e-sanatate.md

„Eu am stat cu ea în spital și ea nu mai putea respira, nu mai putea vorbi. Eu știu că era deja bătrână, dar nimeni nu are dreptul să o lase să sufere atâta”, spune indignată și Ioana Mustață, fiica venită din străinătate.

A doua zi de la internare starea Parascoviei Musteață s-a înrăutățit și mai mult. Ea a decedat ieri. Acum rudele se pregătesc pentru înmormântare.

Persoanele, care au risc mai mare să facă pneumonie sunt copiii, în special cei care au boli cronice. Persoanele cu un sistem imunitar slab, persoanele în vârstă, oamenii cărora le-a fost extirpată splina și cele dependente de alcool.

Criteriile de spitalizare în cazul pneumoniei la adult potrivit protocolului clinic sunt:

- vârsta peste 60 de ani,

- comorbidităţi importante,

- ineficienţa ABT- antibioticoterapiei iniţiate la domiciliu,

- imposibilitatea îngrijirii adecvate la domiciliu sau dorinţa pacientului de a se trata în condiţii de staţionar.

Autor: e-sanatate.md