O carte pe care NU TREBUIE s-o ratezi - Cum am ajuns să fim stăpânii planetei?

Publicată inițial în Israel în 2011, Sapiens a devenit bestseller internațional, fiind tradusă în peste patruzeci de limbi. Cartea apărută acum și în traducere românească îmbină istoria și știința pentru a pune în discuție tot ce știm despre omenire.



În ultimii 10.000 de ani, Homo sapiens („omul înțelept”, în latină) a fost singura specie umană. De la apariția umanității au existat numeroase specii de oameni, care au evoluat în direcții diferite. Timp de peste 200.000 de ani, specia noastră a conviețuit, a concurat și în final a înlocuit toate celelalte specii. Istoricul israelian Yuval Noah Harari încearcă să răspundă la întrebări complicate. Ce s-a întâmplat cu celelalte specii umane? Cum am ajuns să fim stăpânii planetei? Cum am construit orașe, regate și imperii, cum am ajuns să credem în zei, în legi și în cărți, dar și cum am devenit sclavii birocrației, ai consumerismului și ai căutării fericirii?

Sapiens. Scurtă istorie a omenirii



Autor: Yuval Noah Harari





Editura: Polirom; număr pagini: 384; preț: 49,95 lei