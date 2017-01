O delegaţie a FMI vine la Bucureşti, pentru a lua un prim contact cu noul executiv

O delegaţie a Fondului Monetar Internaţional, condusă de şeful misiunii pentru Romania, Reza Baqir, vine săptămâna aceasta la Bucureşti, pentru a lua un prim contact cu premierul Sorin Grindeanu şi cu membrii noului executiv, a anunţat biroul din România al FMI.

Experţii FMI vor avea şi întalnirile obişnuite cu conducerile Ministerului de Finanţe, Băncii Naţionale şi cu ceilalţi miniştri cu atribuţii legate de economie. Cel mai probabil, vor fi abordate şi subiecte legate de construcţia bugetului pentru acest an. În prezent, Romania nu are un acord cu FMI, însă are consultări anuale cu reprezentanţii Fondului, conform articolului IV din regulamentul instituţiei financiare internaţionale, scrie Rador.