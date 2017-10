O echipă din Premier League oferă peste 20 milioane de euro pe doi fotbaliști români

Denis Alibec si Florin Andone ar putea fi colegi la o echipa din Premier League.

Crystal Palace e dispusa sa plateasca peste 20 de milioane de euro pentru cei doi atacanti romani, sustine Pro TV.

Deportivo La Coruna cere 15 milioane in schimbul lui Florin Andone, iar FCSB ar vrea in jur de 10 milioane pentru Alibec.





"Cred ca Alibec o sa plece", a anuntat Gigi Becali in urma cu cateva zile.

Crystal Palace are un inceput de sezon groaznic in Premier League, cu 7 infrangeri in primele 7 runde si niciun gol marcat!