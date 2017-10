O educatoare care a agresat mai mulți copii e obligată de instanță să se interneze într-o clinică de psihiatrie

O educatoare din Vrancea filmata de un parinte in timp ce lovea mai multi copii este obligata de instanta sa se interneze intr-o clinica de psihiatrie.

Educatoarea a fost suspendata in urma scandalului si apoi reprimita la catedra, dar acum este obligata sa se interneze intr-o clinica pentru evaluare psihiatrica.

Decizia apartine magistratilor de la Judecatoria Focsani si vine la cererea procurorilor, fiind considerata o masura de siguranta pentru copiii de la gradinita din Vrincioaia.





Hotararea este definitiva. Aceasta inseamna ca internarea este obligatorie, iar educatoarea trebuie sa ramana sub observatia specialistilor pana cand se insanatoseste sau se observa o ameliorare, astfel incat sa nu mai reprezinte un pericol pentru copii.

O filmare in care educatoarea Mihaela Ciornea de la gradinita din Poieni, comuna Vrancioaia, agreseaza fizic si psihic doi baieti, pe care ii bruscheaza, ii injura, ii jigneste si ii loveste in mod repetat in cap si peste fata, a fost adusa in 21 octombrie 2016 la sediul Inspectoratului Scolar Judetean Vrancea, de catre un parinte. Inregistrarea, postata si pe Youtube, ar fi fost realizata de mama unui copil care se afla in clasa, cu permisiunea educatoarei.

Politistii s-au autosesizat si au intocmit dosar penal pentru purtare abuziva si lovire sau alte violente.

Scandalul izbucnit atunci a dus la suspendarea din functie a cadrului didactic. Ulterior, ea s-a prezentat la gradinita cu acte care certificau ca este apta din punct de vedere psihologic sa fie in continuare educatoare, asa ca a fost reprimita la gradinita. Parintii mai multor copii au contestat aceasta decizie, iar unii au hotarat sa-si mute copiii la o alta gradinita. Ei s-au constituit parti vatamate in procesul deschis de procurori, care in urma intregului scandal, inregistrat video, o acuza pe educatoare de purtare abuziva.

Procesul se afla abia la inceput, judecatorii de camera preliminara hotarand ca trimiterea in judecata a Mihaelei Ciornea este intemeiata. Potrivit procedurilor, dupa ce va fi suspendata pentru a putea fi internata ea nu mai poate reveni la catedra decat daca expertii psihiatri vor hotari ca educatoarea este apta sa lucreze cu copii mici si ca nu reprezinta un pericol pentru ei.

