O femeie îl acuză de înșelătorie pe Chiril Moțpan

Maria Moțpan, o locuitoare din satul Seliște, raionul Nisporeni, susține că fostul șef al serviciului de presă al MAI, Chiril Moțpan, actualmente unul dintre liderii Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr, a încercat să o deposedeze de o afacere, pe care o deținea în domeniul croitoriei.

Când acest lucru nu i-a reușit, poliţistul ar fi chemat-o în instanță, unde, spune femeia, ar fi acuzat-o că întreprinderea pe care ea o administrează îi datorează circa un milion de lei. În urma procesului de judecată, conturile întreprinderii au fost blocate, iar din afacerea în care Maria Moțpan ar fi investit timp și bani s-ar fi ales, în cele din urmă, doar praful.

„Soțul m-a anunțat că vom avea oaspeți de la Chișinău...”

Totul a început acum mai bine de un deceniu, când Maria Moțpan ar fi decis să pornească o mică afacere în satul de baștină. Ea a luat două credite în valoare totală de 46 mii de dolari, plus încă vreo 10 mii din economiile familiei, și, împreună cu un prieten, Vasile Spătaru, din orașul Călărași, au pus pe roate firma PROMIHWIT-COM, care oferea servicii de croitorie. Astfel, afirmă femeia, în Seliște au fost create peste 70 de locuri de muncă, iar, în scurt timp de la înfiinţare, întreprinderea a semnat un contract de colaborare pentru trei ani cu o cunoscută firmă italiană. Venitul obținut din acest contract i-a permis Mariei să restituie toate creditele la bancă și să obțină un profit considerabil. Ea menţionează că succesul micii întreprinderi se bucura şi de atenția presei.

Însă, în anul 2005, în viața Mariei Moțpan a apărut fostul ofițer de presă al MAI. Acesta, chipurile, s-a autoinvitat la un Crăciun petrecut în familia acesteia. „Viața noastră s-a schimbat când a apărut acest aghiuță de Chiril Moțpan. Înainte de Crăciun, soțul m-a anunțat că vom avea oaspeți de la Chișinău, cică, un om mare, originar din satul nostru, ne-a văzut într-o emisiune televizată și vrea să ne cunoască. Am tăiat porcul, am pregătit masa și l-am primit cum se cuvine, ca la moldoveni. Pe atunci, Chiril ne-a spus că am fi rude mai îndepărtate și trebuie să recunosc că ne-am bucurat, doar nu oricine are neamuri de vază. Abia mai târziu, când s-au început problemele, am aflat că, de fapt, nu ne leagă niciun grad de rudenie”, povestește Maria Moțpan.

„Voia să devină partener de afaceri”

„A vrut să-mi vândă afacerea turcilor”





Din acel moment, între cele două familii Moțpan s-ar fi legat relații de prietenie, adaugă Maria. Potrivit ei, Chiril Moțpan venea din ce în ce mai des în ospeție, vizita întreprinderea și promitea că-i va ajuta să găsească eventuali parteneri, cu care să colaboreze, însă de facto nu i-ar fi ajutat cu nimic. „Noi ne consideram rude, deci, îi povesteam despre toate reușitele și problemele noastre, inclusiv din întreprindere. Așa că el, într-un anumit moment, a început să ne propună să-l acceptăm ca partener de afaceri. Ne spunea, că soția lui cunoaște engleza, că el are relații importante și că împreună afacerea va fi și mai prosperă. Dar eu nu voiam să-l primesc, deoarece, de foarte multe ori, spunea că suntem țărani plouaţi, că nu știm cum să gestionăm întreprinderea și că ar trebui să-l ascultăm pe el”, explică femeia.Maria Moțpan susține că insistențele lui Chiril, de a deveni partener de afaceri, ar fi făcut-o să mintă și să spună că Vasile Spătaru, cel de-al doilea proprietar al firmei, este împotriva unui nou membru al echipei. Atunci Chiril Moțpan și-ar fi luat angajamentul de a discuta personal cu Spătaru, după care, cel din urmă, a părăsit afacerea. „Inițial, nu am înțeles de ce Vasile a ieșit din întreprindere, însă ulterior am aflat, că Chiril Moțpan l-a amenințat”, concretizează Maria Moțpan.Când a văzut că femeia este de neînduplecat și că nu poate intra nicicum în afacere, Chiril Moțpan ar fi încercat să-l convingă pe Ion Moțpan, soțul Mariei, să o convingă... „Mi-a distrus afacerea și era gata să-mi distrugă și familia. Îl invita pe soțul meu la vila sa, unde avea și saună și unde aducea fete, și se pierdeau acolo, numai ca să mă convingă să-l accept în întreprindere. Deoarece eu eram proprietara, soțul nu avea nicio treabă cu această afacere”, adaugă ea.

În afară de aceasta, Maria Moțpan susține că, deși nu avea niciun drept asupra întreprinderii sale, Chiril Moțpan ar fi încercat să vândă afacerea unor turci, chiar în prezența sa. Ea precizează că poliţistul ar fi invitat-o la Chișinău pentru a discuta cu niște potențiali parteneri din Turcia, însă ar fi rugat-o să-i permită lui să poarte conversația. Însă, la fața locului, Maria ar fi înțeles că Chiril Moțpan nu discuta cu turcii despre un parteneriat, ci despre vânzarea întreprinderii. „Atunci răbdarea mea a crăpat și i-am spus să ne lase în pace, că nu mai vreau să avem nimic în comun, dar el mi-a spus că e un rechin și o să mă înghită”, își amintește femeia.

„Am aflat că-i datorez un milion de lei”

La scurt timp după acest incident, Maria Moțpan a fost chemată în judecată de către Chiril Moțpan, unde a aflat că firma sa i-ar fi datorat polițistului aproximativ un milion de lei. Bani care, potrivit unui contract de împrumut, prezentat de către reclamant în instanță, au fost împrumutați de SRL PROMIHWIT-COM în februarie 2005 și în ianuarie-februarie 2006. În baza acestui document, la 28 martie 2007, Judecătoria raionului Nisporeni a decis să pună sechestru pe bunurile și conturile bancare ale întreprinderii.

Însă, Maria Moțpan susține, că n-a împrumutat niciodată măcar un leu de la Chiril Moțpan, iar contractul de împrumut respectiv este fals, întrucât nu are pe el ștampila întreprinderii, iar semnătura nu i-ar aparține ei. Pentru a demonstra acest lucru, în 2009, femeia a atacat hotărârea primei instanțe la Curtea de Apel. Dar așa cum, între timp, ea s-a îmbolnăvit, iar tratamentul a fost foarte costisitor, nu i-ar fi ajuns bani pentru a achita taxa de stat și, din acest motiv, procesul a fost încetat.

Mai mult, în anul curent, soțul Mariei, Ion Moțpan, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. Femeia crede că bărbatul ei este nevinovat și ne asigură că acesta a ajuns după gratii cu participarea lui Chiril Moțpan. Ea își motivează afirmațiile prin faptul, că procesul a fost examinat de același judecător, Mihai Ulinici, care, acum un deceniu, ar fi decis că ea îi este datoare lui Chiril Moțpan. Și acest lucru, atenționează ea, a avut loc chiar dacă prima sentință a fost emisă de Judecătoria Nisporeni, iar cealaltă - de Judecătoria Ungheni.



„Nu văd de ce aș polemiza cu acești indivizi”

Contactat de Timpul.md, Chiril Moțpan nu a negat faptul că-i cunoaște pe soții Moțpan, însă a refuzat să comenteze situația în cauză, specificând că nu vrea să coboare la nivelul acestora. Ulterior, el a postat pe Facebook următorul mesaj: „...Este vorba de un denunț, autorul căruia este Maria Moțpan, afacerista din satul Seliște, Nisporeni, care, împreună cu soțul ei, Ion Moțpan, zis Panteluță, au obținut prin înșelăciune milioane de lei de la zeci de cetățeni. Procuratura Nisporeni a pornit în 2008 o cauză penală pe numele acestora în baza art. 190 alin. (2) lit. a), b), c) din Codul penal (escrocherie). Ulterior, în iunie 2011, la indicația directă a lui Constantin Botnari, zis și Borsetca, procurorul Vitalie Sibov, pe atunci şef-adjunct al Secţiei conducerea urmăririi penale în organele centrale ale MAI şi SV, a încetat urmărirea penală sub motivul că fapta nu întruneşte elementele infracţiunii. Despre aceasta scriam în articolul, intitulat „Hai, fuguţa-n PDM! sau escrocherie de milioane, protejată de demnitari de stat”, publicat în presă la 12.11.2014. Sunt ani buni de când nu am mai auzit de indivizii respectivi și nu văd de ce aș polemiza cu ei pe paginile unui ziar”, a notat Chiril Moțpan. În articolul, menționat de Chiril Moțpan, se arată că el a fost deposedat de o sumă considerabilă de bani de către soții Maria și Ion Moțpan.

Nu știm care dintre părți are dreptate, însă acest caz prezintă într-adevăr un interes special. De aceea apare întrebarea: dacă Chiril Moțpan este vinovat, de ce nu este tras la răspundere? Dar dacă acesta nu poartă nicio vină, cu ce ocazie Maria Moțpan l-ar acuza de infracțiuni atât de grave? Numai instituțiile de drept ar putea să ne dea explicații.

TIMPUL.MD