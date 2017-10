O mamă a murit, lăsându-i fiicei abia născute cadouri până la 18 ani. „Le deschizi și ...”

Elisa Girotto, o italiancă de 40 de ani, a murit la doar un an după nașterea fiicei sale, Alice. Din momentul în care a aflat că suferă de cancer și că va părăsi această lume, a început să comande, online, cadouri pentru fetița ei, până la vârsta de 18 ani.

”Le vei deschide în fiecare zi pe 21 august. Apoi te vei gândi la mami, da?”, a fost bilețelul lăsat de Elisa, scrie a1.ro.

La finele lui iulie 2017 Elisa Girotto a mers la medic. ”Doctore, te rog să-mi spui, sincer, cât mai am de trăit? Fără ocolișuri!” A primit verdictul crunt: ”Două luni!” Povestește Alessio, soțul. ”Era lângă mine. Am simțit cum cerul cade peste noi. Dar Elisa n-a disperat. A avut câteva secunde de liniște, apoi a zis. Două luni! OK, credeam că e ceva mai mult, dar nu contează. Continuăm ca și cum nimic nu s-ar fi petrecut”, au fost vorbele sale. Știa, concret, ce are de făcut!





Medicii n-au dat greș. Elisa s-a stins în urmă cu câteva zile. Nu înainte de a face unul dintre cele mai incredibile gesturi: s-a gândit cum să fie ”alături” de Alice până la vârsta de 18 ani. Așa că a comandat, online, cadouri pentru fiecare 21 august din următorii 18 ani. 18 cadouri pentru 18 ani din viață.