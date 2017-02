O seară de folk și poezie, la Librăria din Centru

PAUL ARVA (născut în 1973) învață să cânte la chitară la vârsta de 17 ani. Doi ani mai târziu se alătură unui grup de actori amatori și debutează în cadrul unui spectacol pe scena Ateneului din Bacău. In 1996 îl întâlnește la Iași pe Lucian Darie, cei doi devenind membri fondatori ai grupului Non Nonsens. Până în 1998 din componența grupului mai fac parte Marius Bob (până în 1997) și Rareș Drăghici(până în 1998). În decembrie 1998 câștigă, alături de Lucian Darie, Marele Premiu al Festivalului Național de Muzică Folk "Om bun". În perioada 1999 - 2000, la Studio Voices, înregistrează albumul Ora Zero alături de Lucian Darie. Albumul conține piese de factură pop-rock, soul și R&B, la care semnează muzica și textele.

