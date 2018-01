O secție a Spitalului raional din Strășeni, reparată și dotată cu tehnică modernă printr-un parteneriat comun încheiat cu orașul Iași, România

Autoritățile raionale din orașul Strășeni urmează să reabiliteze și să doteze secția de pediatrie din cadrul Spitalului raional datorită unui parteneriat încheiat între administrația publică locală și orașul Iași din România.



Autoritatile judetene intentioneaza sa doteze cu aparatura performanta sectia de cardiologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sfânta Maria".

Astfel, prin proiectul "TransHeart for children- Transfrontier platform for children with heart diseases", realizat în parteneriat cu Raionul Straseni din Republica Moldova, se urmareste achizitionarea unui sistem de intubatie, a unei mese de reanimare pentru nou-nascuti, a sase monitoare pentru functii vitale, a doua aparate ecocardiograf doppler color, a unui ecocardiograf portabil, doua paturi pentru terapie intensiva nou-nascuti/sugari, doua defibrilatoare, a unui aparat special de iluminare sistem venos si a altor echipamente medicale, vitale pentru diagnosticarea si tratarea problemelor cardiologice ale copiilor.





Valoarea acestora este de aproximativ doua milioane de lei.

"Cererea de finantare a proiectului va fi depusa în cadrul Programului Operational Comun România-Republica Moldova 2014-2020, finantat de Uniunea Europeana, prin intermediul Instrumentului European de Vecinatate care se adreseaza zonei aflate la frontiera dintre cele doua state. Programul prevede actiuni de cooperare transfrontaliera în beneficiul statelor membre ale UE, care se învecineaza", au spus reprezentantii Consiliului Judetean Iasi.

Proiectul privind dotarea sectiei de cardiologie din cadrul Spitalului de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" din Iasi are ca principal obiectiv îmbunatatirea diagnosticarii si terapiei precoce a bolilor cardiace în rândul copiilor, iar acest lucru poate fi posibil doar prin dotarea cu echipamente performante a unitatilor medicale.

"Totodata, se are în vedere abordarea unei metodologii comune de lucru, instruirea personalului medical din zona transfrontaliera si crearea unor baze de date comune. În cadrul aceluiasi proiect, Consiliul Raional Straseni intentioneaza sa reabiliteze si sa doteze sectia de pediatrie din cadrul Spitalului Raional de aici.

Anual, în România si Republica Moldova se nasc aproximativ 1.000 de copii cu malformatii cardiace congenitale, iar 10-15 la suta dintre acestia au nevoie de îngrijiri speciale în prima luna de viata.

Aprobarea realizarii acestui proiect va fi supusa votului consilierilor judeteni, în cadrul sedintei din data de 31 ianuarie", au mai spus reprezentantii Consiliului Judetean Iasi.

Sursa: Bzi.ro