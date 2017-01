O ziarista din România este noul purtător de cuvânt al președintelui Parlamentului European

Ziarista din România, Delia Vlase, a fost aleasă astăzi noul purtător de cuvânt al președintelui Parlamentului European, Martin Schulz. Anunțul a fost făcut în premieră de jurnalistul Lucian Mândruță.

Pe Facebook, Lucian Mindruta a scris: „Delia Vlase, o romanca, e noul purtator de cuvant al presedintelui Parlamentului European. Am zis sa va dau si o veste buna”, scrie Români-buni.ro.

Delia Vlase, ziaristă de formație, a devenit în 2009 consilier de presă al fostului președinte al Parlamentului European, Jerzy Buzek, informează rfi.ro

„Am lucrat în televiziune din primul an de facultate, dar n-am renunțat la ideea de a face relații publice și pentru doi ani am părăsit televiziunea, m-am mutat în două companii private, am făcut acolo relații publice, m-am întors în televiziune din nou. Iar apoi am avut această oportunitate pentru a aplica pentru un job la Bruxelles… ”





În 2005 ea a devenit purtătorul de cuvânt al delegației române din cadrul celui mai mare grup al Parlamentului European, PPE. Trecerea de la ziaristică la aspectul politic a fost bruscă, la fel de bruscă precum și intrarea în structurile complicate ale singrului forum european democratic ales.

Confuzia și sentimentul de înstrăinare sunt familiare oricui a urmărit vreodată lucrările Parlamentului European: „ A fost o experiență de care întotdeauna îmi voi aduce aminte. Este vorba despre votul unuia dintre rapoartele despre România, din decembrie 2005.

Eram în a doua mea săptămâna de lucru la Parlamentul European, habar n-aveam ce și cum. Nimeni nu mă învățase nimic, însă mă lăsase delegata mea să urmaresc votul la raportul despre România, care a fost vot deschis, cu ridicare de mâini , pe amendamente și din care n-am înțeles absolut nimic.

Pe urmă m-au întrebat ce s-a întâmplat la vot, a picat amendamentul ăla ? Iar eu spuneam: Dumnezeule, dar s-a votat prea repede, nu știu! Care a picat? Care n-a picat? Se mișcă prea repede oamenii ăștia și nu scria nimic nicăieri! Plus că erau și ziariștii care mă sunau și până la urmă am luat-o matematic și am învățat împreună cu ziariștii de la Bruxelles. ”