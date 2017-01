Oamenii Anului 2016

Ion Lazarenco Tiron este un înotător moldovean, care s-a stabilit de 19 ani cu traiul în Irlanda. Sportivul și-a propus să treacă înot cele șapte mari strâmtori din lume, dintre care pe trei le avea bifate până în anul 2016: Gibraltar, Canalul Mânecii și Canalul de Nord. În acest an, înotătorul a reușit să traverseze cu succes canalul american Catalina, care are aproape 35 km. Ion Lazarenco Tiron a spus că înoată pentru copiii din Republica Moldova, pentru ca tot mai mulți oameni să audă despre țara noastră. TIMPUL.MD

Anatol Ștefăneț este cunoscutul artist de jazz, care a organizat în mai mulți ani Festivalul de Ethno jazz. În acest an, ajuns la cea de a XV-a ediție, festivalul își confirmă cota de notorietate prin numele de pe afiș. Și testează, astfel, fidelitatea spectatorilor care, în acest an, au fost ispitiți de alte evenimente culturale ce s-au produs concomitent. Anatol Ștefăneț a lansat și un nou proiect Folk Reverse Jazz Trio cu Oleg Baltaga și talentatul Dan Bruma de care s-a bucurat în această vară publicul din Chișinău.

Cezara Kolesnik este artista care după ce și-a construit o pasiune pentru pictură a plecat în Franța, acolo unde și-a continuat studiile, care au culminat cu o diplomă de master la Sorbona. Apoi au continuat expozițiile în care lucrările sale au avut un succes răsunător la Paris, Bruxelles, Istanbul, Amsterdam, Lausanne, Dijon, București și desigur Chișinău. Tablourile sale pot fi găsite în colecții particulare din întreaga Europă. În prezent pictorița trăiește și activează la Bruxelles, iar în decembrie 2016, Cezara Kolesnik a revenit la Chișinău, pentru a prezenta propria expoziția „Culorile copilăriei”. Jumătate din suma adunată din vânzarea lucrărilor expuse urmează să fie donate pentru a sprijini munca CCF/HHC Moldova, asociație care are scopul de a oferi o familie copiilor care trăiesc în internate sau riscă separarea de cei dragi.

Petru Hadârcă este actorul și regizorul care se dedică trup și suflet muncii sale, iar roadele acestuia nu au întârziat să apară. Astfel, în anul 2016 directorul general al Naţionalului a obținut Premiul Naţional pentru promovarea artei teatrale în R. Moldova şi peste hotarele ei. De asemenea Artistul Poporului a fost premiat pentru cel mai bun rol principal masculin – personajul Eu din spectacolul „Casa de pe graniţă” de S. Mrozek, la Gala Premiilor Uniunii Teatrale din Moldova (UNITEM) din 2016. Tot atunci actorul Petru Hadârcă a fost distins cu Premiul de excelenţă din partea UNITEM. Pe lângă acestea și calitățile de regizor ale lui Petru Hadârcă au fost apreciate în acest an, deoarece la cea de-a XXVIII-a ediţie a Festivalului Naţional de Comedie din Galaţi, România, Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” a luat premiul pentru cel mai bun spectacol: „Aveţi ceva de declarat?”, după „Puricele în ureche” de Georges Feydeau, în regia sa. De asemenea actorul a lansat anul acesta volumul „O cronică a Teatrului Naţional din Chişinău. 1918-1930 ”, iar de curând a lansat în premieră la Teatrul Național „Mihai Eminescu” spectacolul „În ochii tăi fermecători”.

Pe final de an, ne-am propus să scoatem în evidență personalitățile care, după părerea noastră, au continuat să-și facă bine meseria și au urmat niște idealuri. Am ales zece nume cunoscute, dar suntem siguri că lista poate fi continuată.

Copyright © 2006 - 2017 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Direcția generală educație, tineret și sport a capitalei are un nou șef interimar. Este vorba despre vicedirectorul Alexandru Fleaș. O dispoziție în acest sens a fost semnată de către primarul Dorin Chirtoacă.

Actualitate 3 Ianuarie 2017, ora: 16:56

„După mai mult de 15 ani de la începutul războiului SUA în Afganistan, guvernul rus ia în mod deschis partea talibanilor, – scrie Thomas Jocelyn, cercetător principal al Foundation for Defense of Democracies (Washington), într-un articol pentru The Daily Beast.