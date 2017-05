Oamenii de ştiinţă trag semnalul de alarmă. Ce se va întâmpla cu Pământul dacă Trump va retrage SUA din acordul climatic de la Paris

Pământul se va încălzi mult mai repede, într-un ritm periculos, dacă SUA se retrag din acordul climatic de la Paris şi nu-şi vor mai ţine angajamentul luat de a reduce poluarea cu dioxid de carbon. Este semnalul tras de oamenii de ştiinţă. Pentru că America este cel mai mare producător de gaze cu efect de seră, după China.

Decizia lui Donald Trump de a scoate Statele Unite din acest acord va duce la consecinţe severe, spun cercetătorii.

Trump a spus despre încălzirea globală ca este o farsă şi că va decide curând dacă America va mai face parte din acordul climatic semnat la Paris în 2015, în care mai toate naţiunile şi-au luat angajamentul de a reduce gazele cu efecte de seră.

Ce se va întampla mai exact dacă SUA ies din acord? Va fi tot mai greu să fie împiedicată creşterera temperaturii globale, spun oamenii de ştiinţă contactaţi de cei de la The Associated Press, notează The Independent.





Cercetătorii spun că se va agrava o problemă deja uriaşă. Calculele arată că efectul va consta în emisii de până la 3 miliarde de tone de dioxid de carbon/an, în plus, în aer, până în 2030.

Când adaugi aceste cifre de la an la an vei observa că va fi suficient cât să se topească gheţarii mult mai repede, să crească nivelul mării, iar vremea să devină extremă, spun oamenii de ştiinţă de la Princeton University.

Iar lucrurile s-ar putea înrăutăţi şi mai tare, pentru că ar putea exista şi alte state care să adopte aceeaşi decizie ca SUA.

O simulare pe computer arată că temperaturile ar putea creşte cu până la 0,2 grade Celsius.

Poate că nu toţi oamenii de ştiinţă sunt de acord cu aceste calcule, dar toţi spun că încălzirea planetei va fi mai rapidă şi mai intensă.

Va fi tot mai greu să eviţi pericolul iminent al încălzirii planetei cu peste 2 grade celsius peste nivelurile preindustriale.

Preşedintele american, Donald Trump, le-ar fi mărturisit ”confidenţilor” săi, inclusiv lui Scot Pruitt, preşedintele Agenţiei pentru Protecţia Mediului, că plănuieşte să retragă SUA din Acordul climatic de la Paris. Trump a scris sâmbătă pe Twitter că va lua o decizie săptămâna următoare.

Administraţia de la Casa Albă nu a putut fi contactată pentru a răspunde înrebărilor reporterilor cu privire la acest subiect.

sursa: mediafax.ro