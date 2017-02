Oare voi mai știți ai cui sunteți sau v-au tăiat politicienii rădăcinile?

Câțiva au huiduit rezultatele alegerilor, câțiva au strâns din dinți, însă toți au decis într-un final să îi dea o șansă lui Dodon, că poate, na, va face poate el ceva pentru omul de rând.

Acesta în loc să caute soluții de a scoate Moldova din mocirla socială, politică și economică, îi retrage cetățenia R. Moldova fostului președinte român, Traian Băsescu (asta a fost mai mult un capriciu de puștan decât un gest demn de un președinte), reamintește cetățenilor că limba pe care o vorbesc e moldovenească, iar istoria acestui petic de țară îi stă ca un spin în coastă lui Dodon și nu îl lasă să doarmă.





Președintele ales a anunțat că sub patronajul său va fi organizată la Chișinău, conferința „Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică și perspectiva dezvoltării”. La eveniment vor fi discutate subiecte precum: „Abordarea istorică a continuității statului moldovenesc, teoria apariției statului și dreptului prin prisma țărilor reprezentate la eveniment ș.a.”.

Domnule Dodon, încetați că ne faceți de rușine peste hotare. Ne râd străinii, ne arată cu degetul. Oare ce șef de stat în loc să guverneze și să miște înainte o țară terfelită și călcată în picioare de politicieni ani de-a rândul, se pune pe podea asemeni unui copil mofturos și cere să i se facă pe plac, să i se îndeplinească orice capriciu. Nu ați ajuns președinte să arătați tuturor că dreptatea supremă vă aparține, că moldovenii nu vorbesc românește și că istoria nu este cea a românilor. Încetați că deveniți penibil.

Mai bine suflecați-vă mânecile și aduceți moldovenii în țară, dar nu pentru a fi îngropați, cum a fost cazul din Mingir. Ați renunțat la acest proiect, pentru că sunteți deștept și știți prea bine că cetățenii noștri au cunoscut altă lume peste hotare, unde respectul e respect, iar cumătrul nu te ajută când dai de dracu’.

Nu vă jucați cu istoria (să facem totuși remarcată fraza dvs. genială cu focul). Lăsați istoria în pace. Nu încercați să o rescrieți că veți stârni și mai tare furia poporului.

Am învățat la Liceul „Prometeu”, la fel ca și copiii dvs., o istorie adevărată și sunt mândră de ce mi-au predat profesorii. Cândva ziceam că îmi voi aduce de mână copiii să învețe tot în acest liceu, dar azi, dezamăgită și cu o scârbă în suflet spun ferm că m-am răzgândit. Nu voi permite unui președinte oricine ar fi acesta să se joace cu dezvoltarea psihică a copiilor mei.

Zilele trecute un prieten irlandez m-a întrebat: „Oare voi mai știți ai cui sunteți sau v-au tăiat politicienii rădăcinile?”

Mi-am iubit enorm țara, dar viitorul meu este mult mai important decât toți cei 101 parlamentari, plus premier, plus președinte, plus toată adunătura de politicieni, care vor ajunge într-o zi să fie și stăpâni, și slugi în țară. Vor conduce și vor fi conduși în același timp.

Moldovenii nu sunt proști, ci foarte răbdători, dar și când le crapă răbdarea…să te ferească pielea de președinte.