În R. Moldova încă nu există o cultură de consum al vinului, iar cei care devin vinificatori peste noapte produc un vin care nu corespunde mereu normelor tehnologice și uneori plătesc cu viața pentru aceasta.

Despre faptul dat ne-a relatat Vasile Luca, viceministrul Agriculturii și oenologul anului 2015, care vine cu recomandări practice pentru cei care vor să producă vin. În preajma Zilei Naționale a Vinului, ne-am propus să aflăm de la el cât de dezvoltat este sectorul vitivinicol în R. Moldova, de ce oamenii dau prioritate vinului de casă în defavoarea celui îmbuteliat, cum am ajuns printre liderii mondiali la consumul de alcool pe cap de locuitor, dar și cum s-a revitalizat această ramură după embargourile impuse de Federația Rusă.

- În unele localități din republică, deseori apa este înlocuită cu vinul, la sete. De ce la noi nu există o cultură a consumului de vin?





- E adevărat că nu peste tot în țară vinul este consumat în cel mai corect mod. Cu toate acestea, observăm lesne că avem o evoluție extrem de pozitivă în creșterea culturii consumului. Trebuie să înțelegem că această schimbare nu poate apărea peste noapte. Cultura consumului trebuie „cultivată”. Apropo, aceasta este una din preocupările de bază a sectorului vitivinicol.





Mulți consumă vin, dar puțini îl pot produce calitativ

- Ambele își au locul sub soare. Fiind vinificator de profesie, pot fi considerat un pic subiectiv, dar nu am prea întâlnit vinuri de casă bune pentru consum în anul următor celui de roadă. Iar noțiunea de vin industrial nu o consider prea reușită. Este vin îmbuteliat, oferit pentru consum în cele mai bune condiții tehnologice, sanitare și igienice. Tradițional, foarte mulți cetățeni de-ai noștri se consideră un pic sau chiar mai mult vinificatori. Avem cazuri concrete în care producătorii de vin de casă și-au dezvoltat cunoștințele și aptitudinile, au investit în tehnică performantă și au fost răsplătiți cu medalii la concursuri internaționale cu vinuri îmbuteliate. Visul meu, care e foarte realizabil, este să ajungem și noi la nivelul țărilor lidere în domeniu, cum ar fi Franța sau Italia, în care o mare parte a producătorilor de vinuri îmbuteliate fac pe această bază afaceri de familie.

- Ce cunoștințe sunt totuși necesare pentru a face un vin de calitate, dacă avem în vedere că anual, în perioada de fermentare, unii oameni decedează, consumând astfel de vin? Acest lucru se întâmplă, pentru că multe persoane devin peste noapte vinificatori, fără a avea o pregătire specială…

- De la cunoștințe minime de securitate a muncii până la aptitudini pentru a obține un vin de calitate este o cale lungă. Obiceiul de a băga cât mai repede în beci butoiul cu vin tânăr sau chiar și în fermentare este unul greșit. Fermentarea este un proces pe parcursul căruia se elimină o cantitate foarte mare de bioxid de carbon. Astfel, până la momentul când nu mai avem niciun semn evident de fermentare, vasul în care acest proces are loc să se afle afară sau într-o încăpere bine ventilată. Chiar și în primele săptămâni după ce vinul ajunge în subsol, se recomandă să se intre cu o lumânare în interior. În cazul în care lumânarea se stinge, trebuie imediat să ieșiți din încăpere. Stingerea lumânării indică o concentrație mare de bioxid de carbon.





Vinurile moldovenești cuceresc China

- Din păcate, embargourile au prezentat o pierdere financiară enormă pentru vinificatorii noștri. Din această cauză au suferit și multe alte industrii conexe. La mijloc stau pierderi directe de sute de milioane de dolari. În alt context, am menționat faptul că a fost o mică sau chiar foarte mare minune că, după această lovitură aproape fatală, vinificația Moldovei a reușit să se renască și să ajungă la o nouă treaptă de dezvoltare. Mai bine zis, a fost o mare provocare, cu care producătorii autohtoni s-au isprăvit cu succes, reușind să-și diversifice foarte mult geografia exporturilor, astfel încât am ajuns să exportăm vinurile noastre în peste 40 de țări ale lumii.

- Ați declarat recent că UE a devenit o piață atractivă și tradițională pentru vinurile moldovenești. Cum rămâne cu piețele netradiționale?

- Cât ar fi de straniu, avem exporturi și în țările de pe continentul african, de exemplu. China este pe cale să devină una din piețele noastre principale. În general, livrările în zona asiatică prezintă o tendință extrem de pozitivă. Este foarte bine că nu mai depindem de o singură țară.



„În CSI sunt preferate vinurile demidulci și dulci”

- Livrările de vinuri moldovenești diferă, în principal, de caracterul sezonier și de piața de desfacere. Pe timp de vară, de exemplu, cererea de vin alb este mai mare, în timp ce, în sezonul rece, predomină consumul de vin roșu și roze. Acest fenomen este caracteristic atât pieței locale, cât și piețelor externe. În general, vânzările de vinuri roșii și roze (circa 55%) le depășesc pe cele de vinuri albe (circa 38%) și vinuri spumate (circa 7%). Preferințele consumatorilor în materie de vin, în funcție de conținutul de zahăr, diferă în raport cu piața de desfacere. Pe piața locală, în ultimii ani, se consumă vinuri demiseci și seci. În statele CSI sunt preferate vinurile demidulci și dulci, în special vinurile Cahor, însă se atestă o ușoară creștere a ponderii vinurilor demiseci și seci. Țările din Europa Centrală (Cehia, Polonia etc.) preferă vinurile demidulci și demiseci, în timp ce statele din Europa de Vest consumă, în special, vinuri seci și demiseci.



- Care este părerea experților internaționali despre vinurile noastre?

- Sunt sigur că întotdeauna a existat o pasiune pentru vinurile din R. Moldova, dar acum este mai mare interesul pentru vinurile noi. De aceea vinurile spumante și cele roze au un viitor foarte bun. Avem numeroși vinificatori entuziasmați, care încearcă să facă diferite vinuri, din diferite soiuri de struguri, fără a încearcă să copieze pe cineva.





„Punem accent pe calitate, nicidecum pe cantitate”

- În niciun caz a beției... Este o sărbătoare a tradițiilor, o sărbătoare de suflet. Un eveniment ce a devenit atracția principală pentru cetățenii țării, dar și pentru un număr, în permanență creștere, de vizitatori străini. Vinul Moldovei a devenit ambasadorul nr.1 al țării noastre și merită să-l sărbătorim cu fast, dar în același timp și cu moderare. În toate acțiunile de promovare se acordă o atenție deosebită creșterii culturii consumului de vin, cu accent principal pe calitate și nicidecum pe cantitate.

- De ce atunci R. Moldova se află în topul țărilor în care se consumă cel mai mult alcool pe cap de locuitor? Ce-și propun autoritățile pentru a preveni alcoolismul?



- Din păcate, în aceste statistici, vinul este pus în aceeași oală cu băuturile alcoolice tari. Consider că este o abordare absolut greșită. Avem un exemplu concret, cel al anului 1985, când lupta cu alcoolismul a autorităților sovietice nu și-a atins scopul nici pe departe. Strategia de interzicere totală generează de cele mai dese ori efect invers. Astfel, dezvoltarea micilor vinării de familie, activitățile numeroase de educare a consumatorului și multe altele de acest gen, vor aduce rezultate pozitive.



- În 2015, ați fost desemnat oenologul anului. Ce a însemnat această distincție pentru dvs.?

- A fost o onoare deosebită pentru mine. Este un titlu pe care-l port cu mândrie în suflet, responsabilizându-mă să obțin noi realizări și să mă dedic în continuare dezvoltării uneia dintre cele mai importante ramuri a economiei țării. Vreau să asigur consumatorii noștri că cele mai noi și calitative vinuri ajung mai întâi de toate la ei pe masă și doar apoi merg la export.

Pe parcursul anului 2016, vinurile moldovenești au cucerit circa 300 de medalii, 60% dintre care sunt de aur.



Violeta Scrișu