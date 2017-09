Obosiți de plecările peste hotare, doi soți din Rezina au avut curajul să deschidă o afacere acasă

Elena Bordian din orașul Rezina are o afacere în domeniul producerii elementelor de pavaj după o metodă nouă, diferită de cele existente până acum pe piață.





Atât ea, cât și soțul ei Ghenadie Gadibadi, acum câțiva ani au muncit împreună peste hotare.

„Aceste plecări ne oboseau, ne derutau. Noi pledăm pentru modelul de familie clasică, închegată. Dorul de casă era tot mai apăsător, de aceea într-o bună zi am decis să revenim acasă și să inițiem propria afacere”, spune Elena.





Lansând micul lor business, cei doi soți și-au împărțit rolurile. Ghenadie a fost expertul tehnic al afacerii, anterior a activat în industria producerii cimentului. Iar Elena, absolventă a facultății de limbi străine nu avea prea multă pricepere într-o afacere de producere a pavajelor, de aceea a început să studieze domeniul în care urmau să-și desfășoare activitatea. Ulterior ea a apelat la unul din programele Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (#ODIMM), e vorba de proiectul #PARE “1+1”. Aici a beneficiat de consultanță, instruire cum să studieze piața și să elaboreze un plan de afacere.

Chiar dacă cei doi soți la începutul activității au avut niște rateuri, grantul oferit de ODIMM în sumă de 200 000 de lei, i-a ajutat să pună pe picioare afacerea.

Una dintre problemele cu care se confruntă astăzi Elena Bordian este lipsa brațelor de muncă calificate. Astăzi întreprinderea gestionată de Elena Bordian are 4 salariați, iar alte 4 persoane sunt angajate sezonier. Produsele de aici sunt comercializate în raioanele Rezina, Florești, Soroca sau Șoldănești.

„În mai multe magazine de construcții sunt expuse mostrele noastre de pavaj. Potențialii clienți le văd acolo și ne contactează”, povestește antreprenoarea.

De aici gândul de a deveni milionară a Elenei Bordian începe să prindă contur.

„Atunci când am pornit afacerea o problemă a fost neîncrederea celor din jur că-mi va reuși“, își amintește Elena Bordian. “Celor din anturajul meu li se părea ciudat, că uite vreau să mă hazardez într-o afacere pur bărbătească. Dar acest concurs de împrejurări, nu m-a oprit, ba dimpotrivă am devenit mai ambițioasă și am perseverat. Astăzi continui să visez că întreprinderea mea va avea câștig de milioane, iar eu voi fi milionară, angajații mei vor avea salarii de invidiat și îmi doresc ca aceasta afacere s-o las moștenire copilului”, conchide antreprenoarea noastră de succes.

Celor care vor să-și croiască drum în domeniul antreprenoriatului, Elena Bordian le sugerează să fie curajoși, perseverenți, răbdători și să își perfecționeze în continuu cunoștințele pentru a putea oferi servicii de cea mai înaltă calitate.

Sursa: stirilocale.md