ȘOCANT! O femeie dispărută în urmă cu 42 de ani a fost găsită în viaţă! Aceasta nu poate explica poliţiei ce s-a întâmplat

Poliţiştii din New York au rezolvat un caz de dispariţie în privinţa căruia îşi pierduseră orice speranţă de reuşită, dar femeia care a fost regăsită după 42 de ani, la 400 de kilometri de locul din care a dispărut, suferă de demenţă şi nu poate explica ce s-a întâmplat în tot acest timp.



Flora Stevens avea 36 de ani când a dispărut, în august 1975, după ce soţul ei a lăsat-o la un cabinet medical din Monticello, la care avea programare. Când s-a întors după ea nu a mai găsit-o, iar autorităţile nu au găsit nicio pistă care să-i conducă la ea. Asta până în urmă cu o lună, când poliţia din Comitatul Sullivan, statul New York, a fost contactată pentru a verifica dacă un cadavru neidentificat recent descoperit ar putea fi cel al Florei Stevens. Detectivul Rich Morgan a căutat eventuale rude în viaţă ale femeii dispărute, însă aşa a descoperit că cineva folosea numărul de securitate socială al Florei Stevens în Massachusetts. La adresa respectivă, care s-a dovedit a fi un cămin de bătrâni, detectivul s-a pomenit în faţa femeii dispărute în 1975, acum în vârstă de 78 de ani, potrivit nbcnews.com.

„Nu scoate mai mult de unul-două cuvinte, dar când a văzut o fotografie mai veche cu ea (dreapta) a spus «eu!»“, a declarat şeriful Eric Chaboty, constatând că Stevens suferă de demenţă. Dificultatea de comunicare indică o etapă de mijloc sau finală de demenţă, potrivit Asociaţiei Alzheimer. „Ei încă există, în corpul acela locuieşte cineva, dar trebuie să ajungem la ei, să găsim un mod de a comunica. O modalitate de a face asta este prin intermediul fotografiilor vechi sau să le relatăm poveşti din tinereţe“, potrivit vicepreşedintelui Asociaţiei. Stevens a trăit în azil în New Hampshire şi în New York, dar informaţiile despre sănătatea sa mintală sunt relativ vagi şi nimeni nu poate explica de ce a părăsit oraşul Monticello în urmă cu 42 de ani, au declarat oficialii. În plus, nu mai are nicio rudă în viaţă, soţul ei ffind decedat din 1985. „Nu se întâmplă des să rezolvăm un caz de dispariţie de persoane după 42 de ani. Important e că Flora este în siguranţă“, a declarat unul dintre şerifi.





Sursa: Adevarul.ro