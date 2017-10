Omul care îi dă multe bătăi de cap lui Putin înainte de prezidențialele din Rusia

Cu mai putin de 5 luni inainte de alegerile prezidentiale din Rusia, cel mai vocal opozant al presedintelui Vladimir Putin isi face campanie, insa nu stie daca va putea candida. Este vorba despre tanarul Alexei Navalnii, care a fost de mai multe ori inchis pentru participare la proteste anti-Putin.

Recent, Navalnii a participat la un miting electoral in Habarovsk, in Orientul Indepartat, aproape de granita cu China, unde a fost intampinat de mai multe mii de sustinatori. A fost al optulea eveniment de campanie in tara sa, scrie The Economist.

Evenimentul din Habarovsk seamana cu unul din campania prezidentiala americana, continua sursa citata, care subliniaza ca Putin este cel care "decide cine poate sa candideze si cine nu".





In ce il priveste pe actualul lider de la Kremlin, acesta inca nu s-a decis daca va candida pentru un al patrulea mandat. Putin are deja aproape 14 ani de presedintie plus alti 4 ani ca prim-ministru.

Insa, daca va candida, aproape sigur va fi reales, cel mai probabil inca din primul tur. Cu inca un mandat complet de presedinte ar ajunge la aproape un sfert de secol in fruntea Rusiei.

Navalnii isi face campanie, insa Kremlinul sustine ca acesta nu are voie sa candideze din cauza unei condamnari cu suspendare, ca urmare a unor acuzatii de delapidare, din anul 2013.

Avocatul de 41 de ani nu a fost insa intimidat nici de acuzatii, nici de faptul ca presa ii ignora campania. Navalnii spune ca politica nu mai este ceea ce decide Kremlinul, ci ceea ce se intampla pe strazi.

Dar puterea de la Moscova reactioneaza rapid, astfel ca liderul Opozitiei si seful sau de campanie au fost condamnati la inchisoare la cateva zile dupa turneul din Extremul Orient. A fost vorba despre 20 de zile de detentie, suficient insa pentru a-l impiedica sa participe la un miting neautorizat, programat pentru 7 octombrie, de ziua de nastere a lui Putin, ce urma sa aiba loc in orasul natal al presedintelui, Sankt Petersburg.

Sursa: Ziare.com