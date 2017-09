Opinie: Igor Dodon va trebui să aleagă de partea cui este în război

Guvernarea pe de o parte și Președintele Igor Dodon și socialiștii, pe de altă parte – această confruntare devine tot mai vizibilă pe fonul înrăutățirii relațiilor moldo-ruse. Chiar dacă unii spun că, în realitate, cele două tabere se află în relații de parteneriat politic neoficial, totuși, se observă anumite elemente ale luptei politice reale. Despre aceasta se menționează într-o analiză politică a portalului TRIBUNA.

„Indiferent de faptul dacă a avut sau are careva parteneriat neoficial cu puterea, acum Igor Dodon va trebui să aleagă de partea cui este într-un război care capătă contur tot mai deslușit – a guvernării de la Chișinău sau a Rusiei. Riscurile și oportunitățile sunt mari și șeful statului va trebui să cântărească bine ce alegere face. Dar, nu este exclus că va opta pentru un război deschis cu guvernarea. Dacă, desigur, va calcula resursele pe care le are și va ajunge la concluzia că-și poate permite un astfel de război și că are șanse de a ieși învingător”, notează sursa.