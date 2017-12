Opinii împărțite privind modificarea Codului Audiovizualului, adoptată de Parlament. În timp ce deputații democrați consideră că legea este una foarte importantă pentru securitatea informațională a Republicii Moldova și trebuia votată demult, deputații socialiști cred că adoptarea acestei legi ar putea atrage după sine un scandal diplomatic. Opiniile au fost exprimate în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune, transmite IPN.

Corneliu Mihalache, deputat al Partidului Democrat, consideră că Parlamentul a făcut un pas foarte important adoptând legea ce se referă la securizarea spațiului informațional al Republicii Moldova. „Eu consider că astfel de proiecte de legi trebuie să fie ferm votate, fără tergiversări și fără a lăsa loc pentru interpretări și diferite echivocuri. Noi în această problemă deja am ezitat, am rămas în urmă, făceam un pas înainte și apoi doi pași înapoi. De data asta, noi am fost fermi și am votat un proiect de lege foarte important care ne consolidează statalitatea”, declară deputatul.

Vlad Batrîncea, deputat al Partidului Socialistilor, spune că se așteaptă la un scandal diplomatic după adoptarea modificărilor la Codul Audiovizualului. Aceasta pentru că în proiect se prevede că se interzic emisiunile informative și analitice din țările care nu au semnat și nu au ratificat Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. „Vom avea probleme cu mai multe țări. S-a dorit lupta cu Federația Rusă, dar, în paralel, am bătut și în mai mulți parteneri, inclusiv din Europa. Aceeași Suedie nu a ratificat această Convenție”, afirmă Vlad Batrîncea. Parlamentarul consideră că Republica Moldova va avea consecințe juridice foarte clare, în plus, nu se știe cum va funcționa această lege.





Oazu Nantoi, analist politic, este de părere că în această lege nu sunt puse clar accentele. „Dacă aș fi fost întrebat eu, trebuiau să fie interzise emisiunile analitice sau informative emise din țările care își mențin ilegal trupele pe teritoriul Republicii Moldova”, menționează analistul.

Dragos Vicol, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, susține că, până la intrarea în vigoare a legii, CCA trebuie să găsească o modalitate de aplicare a ei astfel încât să nu perturbeze interesele cetățenilor. „Beneficiarii de servicii audiovizuale trebuie să-și aleagă orice canal. Convingerea mea este că niciun canal din Federația Rusă sau din orice alt stat nu va fi interzis. Eu sunt adeptul de a nu interzice nimic”, spune Dragoș Vicol.

Proiectul de modificare a Codului Audiovizualului, propus de către deputații Partidului Democrat și cei ai Grupului parlamentar Popular European, a fost votat joi, 7 decembrie, de Parlament, în două lecturi, cu 61 de voturi din totalul de 101deputați.