OSCE: Noi violențe în Donbas pot izbucni în orice clipă

În timpul perioadei de „armistițiu școlar“ în Donbas, care a început la 25 august, încetarea focului a fost încalcata de peste 4.000 de ori, fapt care poate indica începutul unei noi agravari a situației, a declarat Alexander Hug, adjunctul președintelui Misiunii speciale de monitorizare a OSCE, în cadrul raportului privind situația în Ucraina.

Potrivit oficialului OSCE, utilizarea armelor grele s-a redus în Donbas, dar observatorii înregistrează în mod constant încălcări ale regimului de incetare a focului.

„În ultimele săptămâni, am înregistrat 4.586 de cazuri de încălcare a armistitiului. Am inregstrat o crestere a numarului de tehnica militara grea pe linia de demarcație. În această săptămână, am consemnat 60 de astfel de unitati de tehnica grea – .. 8 pe teritoriile controlate de Ucraina și 54 în teritoriile necontrolate“ – a spus Hug.





El a menționat că, în ultimii ani, Misiunea a observat o ciclicitate în cresterea violentelor. Prin urmare, nu exclude că în viitorul apropiat situația din Donbas ar putea să se agraveze din nou.

„În septembrie 2016, după o perioadă de armistițiu temporar, am avut o deteriorare foarte gravă a situației, așa că ne așteptăm ca o noua agravare sa se întâmple în orice moment“, – a spus reprezentantul OSCE.

Hug a adăugat că, în plus față de încălcările regimului de armistitiu si ignorarea acordului de la Minsk privind deminarea, Misiunea intampina obstacole constante, în special in teritoriile controlate de separatisti.

Potrivit lui Hig, reprezentanții misiunii nu pot ajunge la granița cu Rusia prin teritoriul controlat de separatisti și de multe ori primesc amenințări din partea acestora.

Anterior, OSCE a raportat că observatorii sai au inregistrat 40 de tancuri in zona controlata de rebeli, care nu se aflau în locurile special desemnate pentru garare.

În plus, s-au înregistrat vehicule blindate de luptă, vehicule blindate militare și noi urme de senile în zona de siguranță din Donbas, estimate de catre expertii OSCE ca fiind urme de senile de tancuri.

