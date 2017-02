OUG 14/2017 va fi votată în plenul Camerei Deputaţilor/ Proiectul de respingere a OUG 13, avizat favorabil în Comisia juridică

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a elaborat, marţi, Raport favorabil la proiectul de lege de respingere a OUG 13, cu majoritate de voturi, în forma Senatului, fără modificări, urmând ca OUG 13 să fie supusă votului final, în plenul Camerei, alături de OUG 14.

Raportul a fost adoptat de 21 de voturi „pentru” şi 3 abţineri.

În aceste condiţii, proiectele de lege privind OUG 13 şi OUG 14 vor intra pe ordinea de zi a şedinţei de vot final a plenului Camerei Deputaţilor de marţi.





Camera Deputaţilor este for decizional în ambele cazuri.

OUG 14 a fost adoptată, în 13 februarie, cu scandal în Comisia juridică din Senat. Liberalii au cerut discutarea "la pachet" a celor două ordonanţe. Două amendamente au fost admise şi două respinse, fiind vorba de detalii privind corelarea unor texte.

''O modificare la art. 25, alin. 5 şi la art. 215 indice 1. E vorba de detalii tehnice'', a explicat preşedintele Comisiei, Şerban Nicolae. La începutul şedinţei dedicată OUG 14 de aprobare a OUG 13 privind modificarea Codurilor penale, PNL a propus introducerea pe ordinea de zi şi a ordonanţei 13. Senatorul PSD Şerban Nicolae le-a transmis luni reprezentanţilor Ministerului Public că este ''nepoliticos'' să vină neinvitaţi la şedinţa Comisiei juridice în care s-a discutat OUG 14, procurorul Irina Kuglay fiind dată afară din sală.

''Eu nu am ştiut de unde sunteţi şi e o procedură foarte importantă. Nu e vorba de persoane. Orice împuternicire aţi avea. Chiar dacă vine un secretar de stat de la Ministerul Justiţiei, eu nu vă pun să luaţi legătura cu un consilier al meu sau cu vreun funcţionar din Senat. Aveţi aici în faţă 11 senatori. Dacă cineva de la Ministerul Public se consideră mult prea sus, probabil datorită salariului... Procurorul general are salariul mai mare de 5 ori decât un senator, ca să discute cu o comisie senatorială, atunci am să vă rog să nu mai luaţi cuvântul niciodată. Prezenţa dumneavoastră aici nu este voinţa dumneavoastră, este voinţa membrilor comisiei. Chiar dacă venea procurorul general însuşi, îi spuneam acelaşi lucru'', i-a transmis Şerban Nicolae, preşedintele Comisiei juridice, reprezentantului Ministerului Public care a venit la şedinţa în care s-a discutat OUG 14.

sursa: mediafax.ro