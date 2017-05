Pacificatorii Armatei Naţionale marchează 18 ani de activitate

Izbutesc să ţină sub control situaţii tensionate chiar şi în cele mai fierbinţi zone ale lumii, fiind în permanenţă alături de oameni în misiunile de pacificare.

Militarii Batalionului 22 de menţinere a păcii au marcat 18 ani de la fondarea unităţii. Pentru a demonstra de ce sunt capabile, căştile albastre au prezentat un adevărat show de forţă.

De ziua lor profesională, pacificatorii moldoveni au demonstrat tehnici de escortare a unui oficial de rang înalt al ONU la tratative, într-o zonă de conflict, în condiţiile în care echipajul este atacat de protestatari, care folosesc armament şi cocktail-uri Molotov.





Astfel de antrenamente au loc zilnic, or militarii Batalionului 22 participă permanent în misiuni reale, precum cele de menţinere a păcii în Irak, Bosnia-Herţegovina şi în misiunea KFOR din Kosovo.

„Pentru mine a fi pacificator înseamnă o mândrie de nedescris, sunt mândru că fac parte din această unitate de elită. Am fost în misiunea KFOR 2014, primul contingent. Am dat dovadă de măiestrie şi profesionalism, pe care l-am obţinut în anii de antrenament în ţările în care am activat”, au spus militarii.

De ziua lor, cei mai buni militari au fost răsplătiţi cu distincţii şi diplome.

„De-a lungul anilor, efectivul unităţii a demonstrat profesionalism, abnegaţie și perseverenţă”, a menționat comandantul Batalionului 22, Ianac Deli.

„Sunt nişte militari de elită, societatea se mândreşte cu aşa militari, care ne reprezintă ţara peste hotarele, ca să audă de Moldova şi alte state”, a punctat viceministrul Apărării, Ghenadie Galbura.

Batalionul 22 de menţinere a păcii a fost înfiinţat pe 11 mai 1999.

Sursă: trm.md