„Părinte, am cunoscut un băiat. Ne-am gândit să ne căsătorim, dar mai am un an de facultate. Ne puteți da un sfat?” Răspunsul preotului i-a uimit

Părinte, am cunoscut acum un an, un băiat, eu am 21 și el 23, ne-am gândit să ne căsătorim, dar eu mai am un an de facultate. Ce sfat ne mai puteți da? Să mai așteptăm?







Pr. Necula: Daaa… Mai ”curviți” un an. Că doar când vă vedeți…Sunt unii se mută săracii împreună, stau numai împreună, stau numai la ceaiuri. Dar ce vă închipuiți… manâncă spumă de căpșuni…băi oameni buni…finalitatea facultății nu are nici o legătură cu viața de familie. (...)La toate prostiile se uită un om când își lasă copilul să trăiască iubirea cu celălalt, mai puțin la nevoia de a-l proteja să rămână cu sufletul întreg. Să știți că agoniile nu duc la nașteri niciodată. Ori simplu este: Te iubesc, mă iubești, ne luăm, plecăm Amin.



Sursa: Ortodoxia.me