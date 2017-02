Partidul Angelei Merkel, devansat de SPD pentru prima dată în ultimii peste zece ani - sondaj

Partidul Social-Democrat (SPD) a ajuns pe primul loc în sondajele de opinie efectuate înaintea scrutinului parlamentar programat în septembrie în Germania, devansând pentru prima dată în ultimii peste zece ani formaţiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Creştin-Democrată (CDU).

Potrivit unui sondaj efectuat de Institutul Emnid, Partidul Social-Democrat (SPD, centru-stânga) are un procent în plus comparativ cu săptămâna trecută, ajungând la nivelul de 33%, relatează publicaţia Bild am Sonntag.

Uniunea Creştin-Democrată / Uniunea Creştin-Socială (CDU/CSU, centru-dreapta), partidul cancelarului Angela Merkel, este pe locul doi, cu 32%.





Beneficiind de creşterea popularităţii datorită desemnării fostului preşedinte al Parlamentului European Martin Schulz candidat la postul de cancelar, SPD se clasează pentru prima dată după anul 2006 pe primul loc în sondaje.

Formaţiunea Die Linke (Stânga, cu doctrină socialist-democrată) este creditată cu 8%, în timp ce Partidul Verzilor, cu 7%. Astfel, coaliţia roşu-roşu-verde (SPD, Linke, Grünen) se apropie, conform sondajelor, de obţinerea majorităţii în Bundestag.

Partidul eurosceptic Alternativă pentru Germania (AfD, extremă-dreapta, naţionalist, eurosceptic) este creditat cu 9%, în timp ce Partidul Liber Democrat (FDP, liberal, centru-dreapta), cu 6%.

Sursa: Mediafax