Pastorul evanghelist de la „Casa Stela” acuzat de viol și spălare de bani

Un pastor evanghelist din SUA a alunecat în centrul unui scandal sexual. Asta, după ce mai multe fete au depus mărturii care scot la lumină comportamentul indecent al pastorului. Tinerele erau beneficiarele centrului de plasament „Casa Stela” din Ialoveni, finanțată de fundația americană Stella’s Voice, se arată într-o investigație Rise Mooldova





Bani din lacrimi

Pastorul organiza pelerinaje la bisericile de peste ocean și Marea Britanie, fiind însoțit de mai multe fete din „Casa Stela”. Ele erau nevoite să povestească enoriașilor americani și britanici amintiri dureroase din copilărie.

„Tatăl meu vitreg de multe ori o viola pe sora mea și mă punea să mă uit cum o face. El o bătea și pe mama mea foarte tare. Mama ne-a luat și am plecat de la el. Am trăit un an în pădure într-o colibă. Apoi eu și sora mea mai mică am ajuns la spital. Mama ne-a lăsat acolo, nu a venit la noi. Medicii au sunat la poliție și ne-au dus la internat”, povestește una dintre cele 10 absolvente de internat care l-au însoțit pe Cameron la un eveniment de colectare de fonduri organizat la un centru creștin din statul Alabama, SUA,







Una dintre fete a mărturisit unui angajat al centrului de plasament că pastorul îi „prefabrica” biografia și o obliga să plângă. Cel puțin asta reiese dintr-un document de comunicare internă a fundației Stella’s Voice, care a intrat în posesia RISE Moldova. Miza: colectarea unor sume exorbitante. „67.000 de dolari pe lună. Atât ne costă întreținerea caselor”, preciza Philip Cameron în cadrul evenimentului din SUA, menționat mai sus.

„Aceste acțiuni pot fi calificate ca o formă de cerșit social. Această formă de implicare în cerșit nu este criminalizată în Republica Moldova. Există, însă, o inițiativă legislativă în acest sens”, susține Ana Revenco, președinta Centrului Internațional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”.



Și Vlad Filat a lăcrimat la „Casa Stela”

În 2010, însuși fostul prim-ministru Vlad Filat și fostul ambasador SUA în Moldova, Asif Chaudhry, au fost invitați la deschiderea oficială a „Casei Stela”. Evenimentul a fost intens mediatizat atunci și a fost vizibil emoționant pentru demnitari.

La eveniment a participat și parlamentarul Valeriu Ghilețchi, care a fondat și a condus, până să se implice activ în politică, Uniunea Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste din Moldova.

La acea vreme, centrul de plasament „Casa Stela” din Ialoveni putea adăposti în jur de 40 de fete. Totodată, fundația americană susținea financiar și „Casa Simon”, un centru de plasament pentru băieți, deschis în Chișinău.

Scandal sexual

În 2015, consiliul de administrare al Fundației Stella’s Voice decide să-l excludă pe Philip Cameron de la conducerea organizației, în urma unei anchete interne (Detalii, AICI). Se întâmpla după ce mai multe fete din „Casa Stela” s-au plâns pe comportamentul indecent al pastorului.

Unul dintre episoade este reconstituit în detalii de o fostă rezidentă a „Casei Stela”. RISE Moldova a intrat în posesia acestei declarații, scrisă în limba engleză, în care este menționat: „În perioada în care am locuit în „Casa Stela” am mers la diferite biserici, școli și universități unde îmi spuneam povestea, pentru a colecta bani pentru fundație. În 2012 am absolvit liceul și eu și sora mea am primit o ofertă de la Philip Cameron – să ne luăm liber un an de studii pentru a călători în SUA. Pe 28 septembrie am ajuns în Marea Britanie, unde urma să stăm aproximativ o lună și, după, să revenim în SUA. Călătoream în 5: Mark Morgan, Philip Cameron, sora mea, eu și încă o fată. În seara de 21 octombrie ne-am cazat la hotel”.

Conform declarației, cele trei fete urmau să împartă o cameră cu două paturi. Când a aflat despre acest lucru, Cameron a insistat ca una dintre fete să doarmă cu el în cameră.

„Mi-am pus pijamaua și am mers în camera lui. El își schimbase deja hainele și îmbrăcase doar pantalonii pijamalei. A început să mă întrebe ce știu despre cancerul la sân. Mi-a explicat cât de periculos poate fi […] Și mi-a cerut să-mi arate cum se face o verificare prin palpare. Philip mi-a zis să-mi las tricoul și sutienul. M-a atins timp de 1-2 minute, după și-a lăsat mâinile mai jos. Și-a strecurat mâinile în pantalonii pijamalei și mi-a atins organele genitale. A mers mai departe și și-a introdus un deget în vagin și, după un timp, m-a întrebat dacă am avut orgasm[…] În tot acest timp nu am putut să mă mișc, să-l opresc sau să zic ceva”, se menționează în declarația unei fete semnate în data de 24 iulie 2015.

Declarația altei tinere aduce noi detalii despre comportamentul pastorului: „Ne spunea că, dacă vom petrece mai mult timp cu el, vom deveni fiicele lui. În caz contrar – se va supăra pe noi […] Într-o zi Philip ne-a cerut, mie și încă la două fete, să-i facem masaj. Erau lumânări aprinse în cameră și noi toate îi masam spatele și brațele”.

Citiți continuarea investigației pe rise.md