Patroana unei cafenele i-a oferit şansa unui om al străzii să lucreze, iar ea îi oferea mâncare caldă. Ce s-a întâmplat după două săptămâni

Cesia Abigail a fost mereu o persoană altruist, iar atunci când acest om al străzii a venit la ea să cerşească, aceasta i-a oferit un alt târg. Să lucreze în ziua respectivă în cafeneaua pe care o deţine, iar ea îi oferă mâncare caldă.

Acesta a acceptat imediat, iar totul a decurs fără probleme. Cesia a ajuns să cunoască pobestea lui Marcus, întrebându-l de ce cerşeşte şi nu caută un loc de muncă, acesta spunându-i că are cazier şi nimeni nu îl angajează.

Cesia nu ezitat şi l-a întrebat :

“Vrei să munceşti?”, iar el a răspuns afirmativ într-o secundă! Aşa că, după două săptămâni, Marcus încă lucrează acolo, duce gunoiul, face curat şi nu a lipsit sau întârziat măcar o dată!





Cu banii pe care îi primeşte, îşi cumpără mâncare şi încearcă să ajungă pe drumul cel bun!

Bogdan Tanasa, initiatorul proiectului Casa Share, a gasit In judetul Iasi o noua poveste tragica careia vreau sa-i scrie un final fericit. Tanasa le cere ajutor oamenilor care au Incredere In „Casa Share” pentru salvarea unor copii ramasi fara ambii parinti mult prea devreme.

Noua copii din Vladeni au nevoie de sprijin Intrucat au ramas singuri pe lume dupa ce mama lor a murit In urma cu cateva zile, iar tatal lor a intrat In Penitenciarul Botosani cu o condamnare pentru violenta. Fratii Ursu – Andrei, In varsta de 21 de ani, Alin In varsta de 16 ani, Andreea de 14 ani, George de 13 ani, Teodora de 12, Marius de 11, Denis de opt ani, Vladut de sapte ani si Stefana de cinci ani – au ramas fara niciun parinte saptamana trecuta, dupa ce si-au pierdut mama subit.

Marti, 22 august, conducerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi a semnat dispozitia de plasare In regim de urgenta a minorilor In asistenta familiala la fratele major. Andrei se va ocupa singur de cei opt frati ai sai pana cand tatal va reveni acasa. Conform reprezentantilor comunei, mama copiilor si-a pierdut viata In urma unor afectiuni nediagnosticate, iar tatal a ajuns In penitenciar dupa ce si-a lovit nevasta care obisnuia sa bea.

După moartea mamei, Primăria Vlădeni a reuşit cu ajutorul unei firme private să le asigure masa celor nouă fraţi pentru o perioadă. În paralel, Bogdan Tănasă, fondatorul proiectului „Casa Share“, şi-a propus să renoveze locuinţa copiilor şi să o doteze cu toate cele necesare.

„Am fost la Vlădeni şi am vorbit cu băiatul cel mare pentru că ceilalţi copii mai mici au plecat într-o excursie pe care preotul din localitatea le-a oferit-o încă dinainte să se piardă mama lor. Dorinţa copiilor este să nu fie luaţi de acasă şi să nu fie despărţiţi. Îl aşteaptă pe tatăl lor, cel care a avut mereu grijă de ei şi i-a iubit. Acum, pentru ei, este nevoie urgentă de alimente neperisabile, bani pentru rebranşarea curentului electric – 3.500 de lei, frigider, aragaz, maşină de spălat“, a precizat Bogdan Tănasă.

Sursa: dailynews.ro