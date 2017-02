Patru „consilieri militari” ruși au fost uciși în Siria

În Siria, pe 16 februarie, în urma exploziei unei mine au fost ucisi patru ”consilieri militari” ruși, a anuntat luni, 20 februarie, Ministerul rus al Apărării, citat de „Interfax”.



Comunicatul oficial precizeaza ca cei partu militari se deplasau intr-o coloana militara a fortelor armate siriene, cand masina in care se aflau a sarit in aer din cauza unei mine. Patru militari au fost ucisi, alti doi sunt in stare grava la spital.

Coloana de mașini se deplasa din zona aeroportului Tiyas spre orașul Homs





Până în prezent, Ministerul rus al Apărării a recunoscut în mod oficial 25 de morti în randul militarilor sai din Siria.

Numărul real al victimelor din randul militarilor rusi in Siria poate fi mult mai mare. Conform unor surse, numarul variază de la câteva sute până la mii de militari di fortele armate regulate si trupele de mercenari, in special din unitate Wagner. În august 2016, canalul britanic Sky News sustine ca de la declansarea razboiului, Rusia a pierdut aproximativ 600 de mercenari uciși în Siria.

