Pavel Filip: după afirmațiile lui Dodon: Am fost nevoit să fac precizări pentru partenerii europeni

La începutul ședinței de guvern de miercuri, prim-ministrul, Pavel Filip, a spus că în ultimele două zile a fost pus în situația să facă mai multe precizări pe tema declarațiilor președintelui Igor Dodon privind renunțarea la Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, despre care șeful executivului de la Chișinău a apreciat că rămân doar declarații la nivel politic și că atât guvernul, cât și majoritatea parlamentară se axează pe calea europeană, informează Deschide.md.



„Astfel de declarații nu vor avea niciun fel de aplicare practică la Chișinău. Guvernul nu va accepta în niciun fel așa ceva. Acest acord este unul din pilonii noștri strategici pe care se bazează guvernul. Avem regim liberalizat de vize, avem un acord de finanțare macrofinanciară în valoare de 100 de milioane de euro și dacă cetățeanul simplu nu a simțit aceste investiții ale UE nu este vina Uniunii Europene, ci a administrației de la Chișinău', a spus Filip.

Totodată, Filip s-a referit și la declarația președintelui Dodon referitor la un memorandum cu Uniunea Vamală Euroasiatică. 1Declarația privind Uniunea Euroasiatică a domnului Dodon este doar o declarație politică care nu poate fi pusă în aplicare fără acordul parlamentului și guvernului. Am spus și anterior atât premierului rus (Dmitri) Medvedev, cât și președintelui (Vladimir) Putin că nu văd oportună o discuție UE — Moldova — Federația Rusă. Noi avem relații aparte cu Uniunea Europeană și altă relație cu Federația Rusă. Vom încerca să găsim soluțiile necesare anume în acest format. Am colaborat până acum cu Federația Rusă, am avut și o comisie economică comună. M-am bucurat și ieri (marți) să aud că președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a accentuat necesitatea unor discuții și cu guvernul Republicii Moldova, având în vedere competențele președintelui pe subiectele importante de politică externă', a mai declarat prim-ministrul moldovean.





Președintele Republicii Moldova, prorusul Igor Dodon, a declarat marți că Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) va câștiga alegerile parlamentare din 2018 și intenționează să anuleze Acordul de Asociere cu UE semnat de Republica Moldova în anul 2014. Tot marți, Dodon a mai declarat că intenționează să semneze un memorandum de colaborare cu Uniunea Euroasiatică ce nu va fi în contradicție cu alte acorduri semnate de Republica Moldova și l-a rugat pe Putin să primească Republica Moldova în calitate de observator în cadrul Uniunii Eurasiatice, potrivit Deschide.md.