Pavel Filip, în Parlament, despre politicienii care i-au dorit eșecul: „Ei și acum suferă pe Facebook din cauza că nu au reușit să destabilizeze total țara”

Guvernul actual și-a început activitatea în plină criză politică, într-o țară destabilizată economic și social.

Cu toate aceste s-au realizat succese considerabile, chiar și în pofida unor politicieni care și-au dorit ca Moldova să eșueze și suferă acum pe facebook că nu au reușit să destabilizeze țara. Declarațiile au fost făcute de premierul Pavel Filip care și-a prezentat astăzi în Parlament raportul anual privind activitatea Guvernului. Filip crede că acest lucru a fost posibil, în mare parte datorită faptului că s-a ținut departe de politică și de provocările menite să-i perturbe activitate.

„Sunt foarte conștient de cât de important este ca rezultatele descrise mai sus să se reflecte cât mai bine în bunăstarea oamenilor. Dar ca asta să se întâmple, trubuie ca mai întâi să facem reforme, să ne modernizăm, lucru pe care l-am început în 2016 și îl vom continua cu ample reforme în acest an. Vă amintiți cum a început activitatea acest guvern în 2016, pe o criză politică totală, într-o țară destabilizată economic și social? Eu îmi amintesc foarte bine, îmi amintesc cum se spunea atunci că nu avem nici o șansă să stabilizăm țara, să deblocăm fondurile europene, să încheiem acordul cu FMI. La toate aceste previziuni sumbre noi am răspuns prin rezultate și am reușit, Moldova a reușit să iasă din această criză cumplită și să se stabilizeze, iar acest lucru se datorează și unora dintre dvs., cei prezenți în această sală”, declarat prim-ministrul.





Totodată acesta a criticat dur politicienii care și-au dorit eșecul acestuia și destabilizarea țării. Potrivit lui Filip, asemenea politicieni demonstrează că, de fapt își urăsc țara. Însă în pofida acestor, pofida acestor provocări, Guvernul a reușit să se țină departe de politică și să-și caute de treabă și este intenționat să continue să facă asta.

„Realitatea este că sunt și politicieni care își doreau foarte mult ca Moldova să eșueze, senzația mea este că acești oameni pur și simplu își urăsc țara, îi cunoașteți foarte bine, ei și acum suferă pe Facebook din cauza că nu au reușit să destabilizeze total țara, continuă să caute motive de războaie politice și zdruncinare a păcii sociale. Moldova a fost însă mai puternică decât acești politicieni și ura lor, Guvernul și-a văzut de treabă și a stat departe de politică, nu a răspuns provocărilor celor care doreau să perturbe activitatea. Asta vom continua să facem și mai departe, să muncim și să livrăm rezultate.

Vă mulțumesc pentru atenție și închei cu optimism, dar și cu realism, spunând: Moldova reușește!”, a concluzionat Filip.



Sursa: Timpul.md