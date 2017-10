Pe 19 noiembrie stăm cu toții în arest la domiciliu

M. Ghimpu: „Nu ieşi la vot, stai acasă şi fă compot”



PL este al doilea partid, care s-a înregistrat ca participant la referendum

După ce, săptămâna trecută, Consiliul Electoral de Circumscripție a respins solicitarea lui Dorin Chirtoacă de a fi înregistrat în calitate de participant la referendumul, privind revocarea sa din funcție, Partidul Liberal a depus actele de înregistrare a partidului ca participant la acest plebiscit.





Liberalii au declarat că, în perioada campaniei electorale, vor îndemna alegătorii din mun. Chișinău să boicoteze ieșirea la vot pe 19 noiembrie, pentru a nu legitima referendumul. Totodată, Partidul Liberal a precizat că a decis să fie reprezentat de prim-vicepreședintele partidului, Dorin Chirtoacă, „care va participa la întâlniri cu cetățenii și la dezbateri electorale”. Acest lucru însă nu va fi posibil, deoarece Curtea de Apel a respins cererea avocaţilor edilului suspendat de a-l elibera din arest la domiciliu.

Reiterând îndemnul către chişinăuieni de a boicota referendumul, liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a lansat şi un slogan ironic: „Nu ieşi la vot, stai acasă şi fă compot”.

Menţionăm că doar două partide s-au înregistrat în calitate de participante la referendumul socialist anti-Chirtoacă. Este vorba despre Partidul Liberal şi Partidul Socialiştilor, condus de facto de preşedintelui Igor Dodon, care şi este iniţiatorul plebiscitului.

Comentator politic: „Socialiștii ar putea pierde referendumul anti-Chirtoacă”

Referendumul socialist anti-Chirtoacă poate fi și nevalid, dacă nu se vor prezenta numărul necesar de cetățeni la vot, a declarat analistul politic de la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Berbeca, în cadrul unui interviu pentru Radio Europa Liberă.

Veaceslav Berbeca spune că orice rezultat nu va avea Referendumul privind prezența la vot, socialiștii vor folosi această imagine în alegeri. „Dacă partidele de dreapta vor boicota acest Referendum, nu va fi întrunit numărul necesar de participanți și asta ar însemna că Referendumul va fi declarat nevalid. Însă eu văd și o altă parte a acestei medalii – cred că, chiar dacă va fi nevalid – și probabil asta va fi dacă boicotează marea parte a cetățenilor acest Referendum – vor ieși foarte mulți reprezentanți ai socialiștilor și evident numărul celor care vor vota împotriva lui Chirtoacă va fi foarte mare în comparație cu cei care vor vota împotrivă. Această imagine va fi folosită de către socialiști în alegeri. Ei vor spune – uitați-vă, o cifră foarte mare au votat pentru demiterea lui Chirtoacă, însă nu ne-a ajuns un număr foarte mic de voturi pentru ca acest Referendum să fie valid”, spune analistul.

Veaceslav Berbeca crede că, cel mai probabil, acest Referendum nu va întruni numărul necesar de alegători pentru a-l demite pe Chirtoacă. „Din punctul meu de vedere, mai degrabă nu va fi validat acest referendum, deoarece nu va ieși probabil numărul necesar de oameni care să voteze. Sau nu vor vota. Și asta înseamnă că, dacă noi avem un primar suspendat așa cum este dl Chirtoacă, atunci în perioada suspendării lui interimatul este asigurat de către Nistor Grozavu. Nu pot să aibă loc alegeri anticipate ale primarului până nu este o decizie finală față de dl Chirtoacă”, a punctat analistul.

Dumitru Crudu scrie proză despre referendum

Scriitorul Dumitru Crudu susţine că nu va merge la referendumul socialist anti-Chirtoacă. Despre aceasta, cunoscutul poet, prozator şi dramaturg român a anunţat într-un editorial publicat pe portalul deschide.md. Relatând despre o vizită, pe care i-a făcut-o mătuşii sale, Dumitru Crudu menţionează:

„Mâncam și povesteam. Săream de la una la alta, descărcându-ne sufletele. Apoi, fără să vrem, am trecut și la politică și mătușă-mea Eugenia a izbit cu lingura de cantul farfuriei și mi-a spus:

- Eu nu am să merg la referendum pe 19 noiembrie, pentru că mi-e milă de sărmanul Dorin Chirtoacă. Nu vezi ce face Dodon din el? Vrea să-l distrugă?

- Dodon? Chiar crezi că Dodon?”

- Dar cine altcineva?

- Eu știu.

- Desigur că Dodon. Sau, mai bine zis, judecătorii lui.

- Ai dreptate, mătușă.

- Cum să nu am. Sigur că am. Pentru că atâtea am văzut eu la viața mea. De exemplu, vrei să-ți spun cine era cel mai mare dușman al primului primar al Chișinăului, după ce ne-am rupt din Uniunea Sovietică?

În timp ce mătușă-mea îmi povestea cine era dușmanul lui Costin, eu am mai scos o lingură de boabe din farfurie și mi-am băgat-o în gură. În general, mie îmi plac fasolele, dar fasolele astea erau parcă și mai gustoase ca de obicei. A zbârnâit telefonul și mătușă-mea s-a ridicat de la masă, plecând în hol cu o felie de pâine într-o mână. O căuta maică-mea, ca s-o întrebe nu știu ce despre mine. Când a revenit în bucătărie, nu mi-a povestit ce a întrebat-o maică-mea despre mine, dar m-a întrebat ea ce am să fac pe 19 noiembrie.

- Eu… eu.., mă bâlbâiam eu, cu ochii bufnițați spre fundul farfuriei, acoperit cu niște cuie mărunte și mici.

Mătușă-mea își spăla farfuria în chiuvetă, stând cu spatele la mine. Mă gândeam cu groază că, probabil, niște cuie ca acelea le-am înghițit și eu, așa că cine știe dacă o să mai ajung pe 19 noiembrie.

- Da, tu, ce-ai să faci pe 19 noiembrie?

Mi-am palpat burta și parcă nu am simțit nimic. Dar, cu toate astea, o spaimă ciudată mă învălui pe dată ca o pălălaie pe dinăuntru. Încă un pic, și o să fac un atac de panică mi-am spus, și am lăsat lingura în farfurie și am zburat spre ușă.

- Nici eu nu am să merg pe 19 noiembrie la referendum, i-am strigat din pragul ușii și m-am ejectat afară.”

Dumitru Crudu este în prezent unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori basarabeni contemporani. Cărţile sale au fost editate în mai multe limbi, iar piesele sale au fost jucate pe mai multe continente.

CEC cheamă presa să reflecte corect campania pentru referendum

Comisia Electorală Centrală (CEC) a îndemnat mass-media să reflecte echitabil și echilibrat campania electorală pentru referendumul socialist anti-Chirtoacă.

CEC precizează că participanții la referendum trebuie să beneficieze de tratament nediscriminatoriu și să fie egali în ceea ce privește acordarea timpilor de antenă, fără a-și promova platformele și programele politice.

CEC are competența de a elabora și aproba regulamentul privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă doar pentru alegerile parlamentare, prezidențiale și referendumurile republicane. De aceea, CEC a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului să vină cu reglementări pentru asigurarea unei reflectări corecte și transparente a campaniei electorale pentru referendumul local.

Şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat, la 10 octombrie, concepția privind reflectarea campaniei electorale la referendumul local de revocare a primarului general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă.