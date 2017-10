Pe râurile din Elveţia curg aur şi argint! Explicaţia specialiştilor

Aproximativ 43 de kilograme de aur în valoare de 1,8 milioane de dolari trec prin apele reziduale ale Elveţiei în fiecare an, au estimat certătorii de la Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology.

Rafinăriile de aur din Elveţia ar putea începe un program de reciclare, potrivit bloomberg.com.

În unele situri din sudul regiunii Ticino “concentraţia de aur din canalizare este suficient de mare pentru a merita să fie recuperată”, au spus cercetătorii într-un raport publicat miercuri. “Asta poate fi datorată existenţei mai multor rafinării de aur din regiune”.





Potrivit unui studiu care include 64 de instalaţii de tratare a apei au fost descoperite 3 tone de argint - echivalentul a aproape 1,7 milioane de dolari - care se pierd în fiecare an, cea mai mare parte provenind de la industriile chimică şi medicală.

Elveţia este un punct central în rafinarea aurului. Aproape 70% din aurul lumii trece în medie pe an prin rafinăriile de aici.

protv.ro