Pentru o clipă: oraș al poeziei

Am avut senzația clară a unui eveniment internațional, dar sigur că a fost făcut cu multe sacrificii. Uniunea Scriitorilor, prin directorul de programe și proiecte, Nicolae Spătaru, cât și prin conducerea ei, poeții Arcadie Suceveanu și Teo Chiriac, a depus eforturi uriașe pentru a găsi sponsori și finanțări.

Chiar dacă un astfel de eveniment asigură mai multă vizibilitate decât multe alte tipuri de manifestări, am avut senzația că literatura rămâne cenușăreasa artelor din Republica Moldova. Deși e foarte greu astăzi să aflăm ceva despre civilizații care nu au avut nici măcar alfabet, cu atât mai puțin literatură, prea puțin sprijin se acordă unui astfel eveniment internațional. Ce am ști despre vikingi fără renumita sagă?

Nu vreau să critic, nu acum după ce am văzut această ediție reușită, după ce am putut să ascult atâta poezie bună, doar că îmi dau seama cât de ușor ar fi pentru oficialii noștri să susțină mai mult un astfel de festival, singurul din Republica Moldova.





Totuși nu voi omite să amintesc partenerii Uniunii Scriitorilor care au făcut posibil evenimentul: Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român din Chișinău, Primăria Capitalei, Ambasada Turciei în Republica Moldova, Ambasada Azerbaidjanului și mulți alții (majoritatea străini!).

Mă bucur când Chișinăul nu rămâne doar capitala unei țări în prag de dezastru, ci mai ales când devine orașul poeziei, teatrului, artei plastice. Pentru că în astfel de momente intrăm și noi, ca să folosim o vorbă din bătrâni, „în rând cu lumea”. Doar în aceste momente pot să văd că însemnăm mai mult decât o cetate inundată de sărăcie.

Între marșuri socialiste și concerte nostalgice, fără niciun aport cultural, între o țară al cărei președinte ne povățuiește să ne facem fiii sudori și tractoriști, apar astfel de perle în mâl când simțim că avem o cultură demnă de apreciere, capabilă să intre în dialog cultural cu alte țări ale lumii. De data aceasta prin poezie cu: România, Turcia, Belgia, Franța, Azerbaidjan, Ucraina, Lituania, Cehia.