Percheziții la casa de modă Gucci, suspectată de evaziune fiscală

Politia economica din Italia a perchezitionat birourile casei de moda Gucci, in cadrul unei investigatii referitoare la evaziune fiscala, a declarat o sursa apropiata situatiei pentru Reuters.







,,Gucci confirma ca asigura o colaborare totala cu autoritatile si are incredere in corectitudinea si transparenta activitatilor sale", se arata intr-un comunicat al companiei italiene, in urma informatiilor referitoare la controlul efectuat de politie, publicate de cotidianul La Stampa.

Sursa a spus ca verificarile au avut loc in aceasta saptamana, la birourile Gucci din Milano si Florenta.





Procuratura din Milano suspecteaza ca Gucci, partea a producatorului francez de bunuri de lux Kering, ar fi platit impozitul pe profitul generat de vanzarile din Italia intr-o alta tara, cu un regim fiscal mai prietenos. Sursa nu a dat alte detalii.

Gucci, cel mai mare contributor la profitul si veniturile grupului Kering, a beneficiat in ultimii ani de o relansare a activitatilor. In trimestrul trei al acestui an, Gucci a raportat o crestere de 49,4% a vanzarilor in termeni comparabili, excluzand efectul cursului valutar.

Un purtator de cuvant al grupului Kering a refuzat sa comenteze.

Sursa: Hotnews.ro