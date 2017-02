Peskov: Rusia nu a privit niciodată prin ochelari roz la noua administrație americană

Rusia nu a privit prin ochelari roz la noua administrație SUA, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, relatează RIA „Novosti”.

„În ceea ce privește încântarea sau decepția, vreau să vă reamintesc că, pe parcursul ultimelor câteva luni, am spus că nu am purtat ochelari roz și niciodata nu am cultivat iluzii inutile. De aceea, nu avem de ce să fim dezamăgiti, „- a spus el, răspunzând la o întrebare despre eventuale decepții privind noua administrația a lui Donald Trump.

Totodata, Peskov a menționat că, deocamdată, ”a trecut doar o lună de la începutul noii administrații, așa că orice concluzii și evaluari sunt premature”.





paginaderusia.ro