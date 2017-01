Peste 400 de asociații vor beneficia în 2017 de Legea 2%

Cele 484 de entități selectate au depus cererea de înregistrare în perioada 5-29 decembrie 2016 și vor beneficia de mecanismul prevăzut în Legea 2%. Acestea sunt active de cel puțin un an, nu au datorii la bugetul public pentru perioadele fiscale anterioare și desfășoară activități de utilitate publică / sociale, morale, culturale sau de caritate.

Direcția generală educație, tineret și sport a capitalei are un nou șef interimar. Este vorba despre vicedirectorul Alexandru Fleaș. O dispoziție în acest sens a fost semnată de către primarul Dorin Chirtoacă.

„După mai mult de 15 ani de la începutul războiului SUA în Afganistan, guvernul rus ia în mod deschis partea talibanilor, – scrie Thomas Jocelyn, cercetător principal al Foundation for Defense of Democracies (Washington), într-un articol pentru The Daily Beast.