Peste 70 de jurnaliști din 24 de țări au vizitat Complexul turistic vinăria Castel Mimi

Peste 70 de jurnaliști din 24 de țări au vizitat ieri Complexul turistic vinăria Castel Mimi. Excursia s-a desfășurat în cadrul celei de-a XIII-a reuniuni mondiale a mass-media bulgare care are loc la Chișinău în perioada 4-8 octombrie, informează MOLDPRES.



În cadrul vizitei jurnaliștii au aflat istoria vinăriei, dar și modul de producere a vinului moldovenesc.

Directorul agenției bulgare de știri BTA și conducătorul grupului, Maxim Minchev, a specificat pentru agenție că jurnaliștii au rămas impresionați de istoria bogată a Castelului Mimi, dar și au apreciat înalta calitate a vinului moldovenesc.





„În Republica Moldova am fost primiți foarte bine și călduros. Sunteți un popor cu adevărat ospitalier, care cu cea mai mare plăcere își prezintă bogăția tradițiilor. Până acum, am avut posibilitatea doar să auzim despre varietatea acestui pământ, însă suntem nespus de bucuroși că am avut posibilitatea să vizităm această țară și să acumulăm multe emoții pozitive și amintiri deosebit de frumoase”, a spus Minchev.

Din grup fac parte jurnaliști din SUA, Canada, Vatican, Grecia, Franța, România, Italia ș.a.