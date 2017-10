Petrolul, kurzii și alte cauze ale duplicității ruse în Orientul Mijlociu

Oficial, Rusia susține integritatea teritoriala a Irakului și se opune formarii unui Kurdistan independent. Dar, în același timp, Moscova refuza să închidă misiunea diplomatică din Erbil, în ciuda cererii Bagdadului si cocheteaza cu dorinta fireasca a kurzilor de independenta, de exemplu atunci cand a decis sa treaca peste capul guvernului irakian in cadrul unui acord energetic cu kurzii.

Amintim ca, la 19 octombrie, compania de stat rusa Rosneft a semnat un contract cu guvernul regional din Kurdistanul irakian cu privire la un proiect comun de modernizare și exploatare petroliera, care va transforma Rusia în cel mai mare investitor străin în aceasta regiune autonoma.





Rusia încă din secolul al XIX-lea a apelat la factorul kurd ca instrument politic si militar de influență în regiunea Orientul Mijlociu si a Turciei.

În condițiile implicarii armate in Siria, Rusia si-a amintit de „vechea prietenie” cu poporul kurd. Aşa se face ca, din februarie 2016, a permis deschiderea la Moscova a unei reprezentanţe oficiale a Kurdistanului (sirian) si a scris si o noua Constitutie pentru Siria in care propune un proiect de federalizare a Siriei, cu infiintarea unei regiuni autonome kurde in aceasta tara.

Totodata, nu poate sa nu trezeasca banuieli ciudata coincidenta a racirii relatiilor dintre Moscova si Ankara, dupa doborârea bombardierului rusesc și cresterea activitatii teroriste kurde in Turcia, inclusiv sub forma atacurilor asupra infrastructurii energetice a Turciei (conducte de petrol si gaze).

Cu atat mai suspecta este aceasta posibila legatura, deoarece kurzii sunt importanti pentru Rusia si pentru mentinerea qvazi-monopolului livrarilor de resurse energetice spre Europa.

De exemplu, răspândirea geografică a kurzilor pe teritoriul Turciei coincide cu rutele importante ale conductelor de petrol și gaze. În special este vorba despre conductele Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-Tbilisi-Erzurum și foarte importanta pentru Europa – conducta Trans-Anatoliană (TANAP).

Proiectul TANAP a fost anunțat de Comisia Europeană în cadrul unui proiect strategic de diversificare a aprovizionării cu gaze naturale a UE. Iar conducta de petrol Baku-Tbilisi-Ceyhan joacă un rol important în problema livrarilor alternative de petrol din regiunea Caspică.

Prin urmare, dorința de autonomie în vederea stabilirii unui stat independent al Kurdistanului, care sa devina in timp un magnet pentru kurzii din Turcia si Siria, va spori instabilitatea în regiune și va crește riscurile energetice.

Rusia, din partea sa, încearcă să creeze cu ajutorul kurzilor noi „argumente” in negocierea cu UE. În special va încerca sa probeze ca miza pe noi surse energetice din Orientul Mijlociu este gresita si ca aceasta directia este complet nesigura.

Astfel, instabilitatea intretinuta de Kremlin in Irak si Siria este un atu al Moscovei, pe care il va folosi în promovarea propriilor proiecte cum ar fi versiunea actualizată a „South Stream” și, in general, pentru menținerea monopolului în domeniul aprovizionării cu energie a Europei.



Sursa: paginaderusia.ro