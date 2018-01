Piața vinului: 5 țări care cer vin moldovenesc

După nenumăratele embargouri și piedici puse vinificatorilor moldoveni de către Federația Rusă, producătorii moldoveni s-au reorientat pe piețele din vest. Astfel de la o cotă de piață de 70% acum 12 ani, Rusia în prezent nu mai este în preferințele vinificatorilor moldoveni. Este opinia exprimată în cadrul emisiunii "15 minute de realism economic„ de către jurnalistul, Victor Ursu.

Interzicerea vinurilor moldovenești pe piața rusească a generat pierderi pentru vinificatori de milioane de dolari. Ultimul embargou rusesc pentru vinurile moldovenești a fost instituit în septembrie 2013 și a fost un răspuns politic la intenția și semnarea de către Chișinău a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Totodată, Moscova promovează politica standardelor duble în condițiile în care mai târziu o parte din companiile de vinuri din Găgăuzia și regiunea din stânga Nistrului și-au reluat exporturile în Federația Rusă

Evident a fost o lovitură dură pentru vinificatorii moldoveni, care nu erau pregătiți pentru a face față respectivului șoc. O parte dintre ei au falimentat, iar alți s-au reorientat pe alte piețe.





Pe de altă parte, embargoul rusesc a dat un imbold pozitiv vinificatorilor moldoveni în a-și revizui standardele de calitate și a căuta noi piețe mai sigure. Această situație a venit după semnarea Acordul de Liber Schimb cu UE de către Republica Moldova. Acest lucru este deja sesizabil și în statistici. Datele balanței de plăți publicate de BNM arată că în trimestrul III 2017, exportul de băuturi alcoolice a totalizat 46.08 mil. USD, fiind cu 13.0 la sută superior față de aceeași perioadă a anului 2016. Evoluția pozitivă a fost determinată preponderent de majorarea exporturilor către Kazahstan (de 3.3 ori), China (cu 65.8%) și România (cu 46.6%). În același timp, a scăzut exportul de băuturi alcoolice spre Rusia cu 30.1%, Turcia cu 48.1% și Georgia cu 12.3%. În top cinci state din UE unde Republica Moldova exportă cele mai mari cantități de vinuri sunt: Romania - 3,46 milioane USD, Polonia – 3 milioane USD, Cehia –2,3 mil. USD, Marea Britanie – 0,92 mil. USD și Ungaria – 0,85 mil. USD.

O revenire a vinificatorilor moldoveni pe piața rusească la cotele de dinaintea embargoului nu se va mai întâmpla. Locul acestora a fost luat de către vinurile din "Lumea nouă" cum ar fi cei din Chile sau Argentina, care de altfel sunt și mai ieftine față de cele din Republica Moldova.

În concluzie, Victor Ursu a spus că în ultimii ani vinificatorii moldoveni au investit foarte mulți bani în promovare ținând cont și de faptul Republica Moldova are cele mai mari galerii subterane. Cu cea la Mileștii Mici a intrat și în Cartea Recordurilor. Promovarea producției era insuficientă în condițiile în care două treimi din vinurile moldovenești ajungeau pe piața din Rusia. Republica Moldova are un avantaj, că are cea mai mare densitate a viilor (140 mii ha) la nivel european și a șasea suprafață de vie, ca dimensiune.