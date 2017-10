Pierre Omidyar: 6 moduri în care social media a devenit o amenințare directă la adresa democrației

Pierre Omidyar, fondatorul eBay, este un filantrop, tehnolog și umanitar. Este membru al consiliului editorial WorldPost. Conform washingtonpost.com, acesta spune că atunci când am început eBay acum 22 de ani, se simțea mai degrabă un experiment social decât un efort de afaceri. Și în multe privințe a fost.

Atunci, comerțul online era o frontieră nouă și sălbatică. Am crezut în misiunea noastră de a împuternici oamenii să desfășoare comerț privat pe Internet, dar au existat provocări imprevizibile care se ascund adânc în apele neclare. Am avut multe de învățat și am simțit o mare responsabilitate pentru a contribui la construirea unei noi industrii responsabile și durabile - o pondere pe care liderii industriei media sociale din prezent își dezvoltă și ei umărul.

Pentru toate căile pe care această tehnologie le aduce împreună, monetizarea și manipularea informațiilor ne distrug rapid. Din interferența străină în alegerile noastre cu campanii direcționate menite să confunde și să împartă în probleme sociale importante, grupurile care caută o modalitate eficientă de a se infiltra și influența democrația noastră au găsit gazde generoase în lumea socială.





Dar a venit timpul ca acești invitați să plece de la petrecere.

De ani de zile, Facebook a fost plătit să distribuie anunțuri cunoscute sub numele de "mesaje întunecate", care sunt distribuite numai utilizatorilor foarte bine direcționați, selectați de agenții de publicitate. Atunci când aceste anunțuri au caracter politic sau diviziv, secretul lor îi privează pe cei afectați de anunțuri de posibilitatea de a răspunde în timp util - să spunem, înainte de încheierea alegerilor. De asemenea, îi permite celor din afară, cum ar fi guvernul rus, să influențeze și să manipuleze cetățenii Statelor Unite din umbre.

Facebook a împărtășit de atunci planul său de a proteja integritatea viitoarelor alegeri și de a spori transparența și monitorizarea publicității sale. Este un efort agresiv și sunt optimist cu prudență față de angajamentul companiei de a aborda vulnerabilitățile platformei sale. Dar, chiar dacă aceste garanții sunt de succes, încă începem să ne adresăm modului în care media socială din toate platformele este folosită pentru a submina transparența, responsabilitatea și încrederea în democrația noastră.

Grupul Omidyar lucrează pentru a aborda, în parte, cum să ne sprijinim și să protejăm valorile noastre democratice. Recent, o echipă din două organizații, Fondul pentru Democrație și Rețeaua Omidyar, sa întrunit pentru a investiga relația dintre social media și democrație. Constatările inițiale sunt detaliate într-o lucrare care identifică șase domenii-cheie în care social media a devenit o amenințare directă pentru idealurile noastre democratice:

1. Camerele ecoului, polarizarea și hiper-partizanatul

În multe privințe, designul anumitor platforme media sociale reflectă volumul tot mai mare al mass-media partizane în canalele tradiționale. Pe măsură ce devin din ce în ce mai mult un canal de distribuție primordial, platformele sociale media creează bule de informații și opinii unilaterale, perpetuând opiniile părtinitoare și diminuând oportunitățile pentru un discurs sănătos.

2. Răspândirea informațiilor false sau înșelătoare

Dezinformarea sau dezinformarea virală, denumită în mod obișnuit "știri false", se desfășoară pe canalele mass-media sociale, difuzate atât de actorii de stat, cât și de cei privați. Aceste informații false și distorsionate pot intensifica divizivitatea și îngreunează oamenii să aibă încredere atât în ​​ceea ce citesc, cât și în rândul oamenilor și instituțiilor pe care le citesc.

3. Confirmarea popularității cu legitimitatea

Ideea că le place sau retweets poate fi folosită pentru a măsura valabilitatea sau suportul de masă pentru o persoană, mesaj sau organizație creează un sistem distorsionat de evaluare a informațiilor și oferă un puls fals asupra popularității anumitor puncte de vedere. Acest lucru este amplificat de cât de dificilă este să distingem opiniile exprimate în mod legitim de cele generate de trol și boți.

4. Manipularea politică

Astfel de trolli și roboți, deghizați ca cetățeni obișnuiți, au devenit o armă de alegere pentru guverne și lideri politici să modeleze conversațiile online. Guvernele din Turcia, China, Israel, Rusia și Regatul Unit sunt cunoscute că au desfășurat mii de ofițeri social media angajați, care conduc conturi multiple pentru a schimba sau a controla opinia publică.

5. Manipularea, microintenționarea și schimbarea comportamentului

Agenții de publicitate și mecanismele lor sofisticate de direcționare determină economia de atenție. Nu toate aceste mesaje arată ca anunțuri sau sunt vizibile pentru oricine din afara populației vizate, așa cum a fost cazul recentelor anunțuri Facebook despre anunțurile sponsorizate de Rusia achiziționate în timpul alegerilor din SUA. Acest model extinde în continuare diferența dintre editori și jurnaliști și erodează veniturile și sustenabilitatea organizațiilor tradiționale de știri însărcinate cu menținerea responsabilității puternice.



6. Intoleranță, excludere și vorbire de ură

Politicile și caracteristicile diferite ale acestor platforme pot amplifica discursul de ură, apelurile teroriste și hărțuirea rasială și sexuală. Aceste medii pot descuraja persoanele implicate în discursul de ură să se angajeze în conversație.

Speranța noastră este că această cercetare va servi drept punct de plecare pentru liderii social media, factorii de decizie politică, oficiali guvernamentali și alți actori-cheie care vor să se implice mai profund în impactul acestei tehnologii asupra națiunii noastre și, în cele din urmă, în identificarea soluțiilor concrete. Aceasta nu este o problemă partizană și nu este ceva pe care nici o persoană, companie sau guvern nu le poate rezolva. Dar cineva trebuie să conducă acuzația și, cu respect, adresez companiilor de social media aflate în centrul acestei probleme să conducă acest dialog critic.

La fel cum au trebuit să se stabilească noi reglementări și politici pentru sectorul comerțului online în curs de dezvoltare, companiile de social media trebuie să ajute acum la navigarea în amenințările grave generate de platformele lor și să ajute la conducerea dezvoltării și aplicării garanțiilor clare ale industriei. Schimbarea nu se va întâmpla peste noapte, iar aceste probleme vor necesita examinări continue, colaborare și vigilență pentru a transforma în mod eficient fluxul.

Dar, cu alegerile la jumătatea perioadei, la doar câteva luni distanță, fluxul se ridică rapid și timpul pentru a acționa este acum.