Plahotniuc a sărbătorit aniversarea PDM într-o atmosferă neformală, alături de aripă tânără a partidului

Cea de-a 20-a aniversare a Partidului Democrat liderul formațiunii, Vlad Plahotniuc, a ales s-o sărbătorească alături de tinerii din partid. Într-o atmosferă neformală, aceștia au făcut un schimb de experiențe din politică și din viață, precum și au discutat despre perspectivele de viitor.

„Pentru că ziua de azi e deosebită pentru PDM, am ținut s-o marchez întâlnindu-mă cu generația tânără din partid. A fost un dialog neformal, plăcut și dătător de speranță. Am povestit multe despre PDM, am împărtășit experiențe din politică și din viață, am făcut planuri de viitor”, a scris Plahotniuc pe pagina sa de facebook.

Liderul democraților a ținut să menționeze că succesul PDM se datorează faptului că a știut să atragă oameni dedicați și valoroși. Plahotniuc le-a urat tinerilor succes, adăugând că nu exclude că printre aceștia se află viitori deputați, primari, miniștri.





„Le-am spus colegilor mei mai tineri că PDM e puternic pentru că are spirit de echipă, pentru că a știut să atragă oameni dedicați și valoroși. Și le-am mai spus ceva: că printre ei se află la sigur viitori deputați, primari, miniștri. Plus, cine știe, poate chiar un viitor premier sau președinte. Succes, tineri democrați, viitorul vă aparține!”, a adăugat Plahotniuc.



Sursa: Timpul.md