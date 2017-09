Planeta care VA DISTRUGE Terra se apropie! Când este PROGRAMATĂ următoarea Apocalipsă. Detalii NĂUCITOARE de la NASA

Tot mai multe voci au început să vorbească despre sfârșitul lumii, care se pare că ar avea un termen mult mai rapid decât ne-am dori. Calculele specialiștilor au reprogramat sfârșitul lumii: 23 septembrie 2017.



NASA a confirmat existența planetei mitice Nibiru. Întrebarea este dacă aceasta chiar va distruge planeta Pământ, la data de 23 septembrie 2017.

Profețiile spun că eclipsa de soare din 21 august a reprezentat precursoarea Apocalipsei, când Nibiru va izbi fatal planeta Pământ, potrivit DailyExpress.





Mitul cataclismului Nibiru datează din 1976, când scriitorul Zecharia Sitchin a susținut că două culturi antice din Orientul Mijlociu – babilonienii și sumerienii – au scris despre planeta gigant Nibiru care orbitează Soarele la fiecare 3.600 de ani.

Mai mulți autoproclamați ”clavăzători extraterestri”, precum Nancy Lieder, au avertizat că urmează să aibă loc un impact între Pământ și Nibiru, iar acesta va duce la cutremure uriașe, tsunamiuri și inversare gravitațională, ceea ce va însemna practic sfârșitul vieții pe Terra.

De-a lungul timpului au fost anunțate mai multe date pentru impactul cu Nibiu, dar toate au trecut.

NASA a confirmat existența unei noi planete, Planeta X, aflată departe în Sistemul Solar. Oamenii de știință au dovezi ale planetei misterioase de dimensiunile lui Neptun care orbitează soarele pe o orbită foarte alungită aflată dincolo de Pluto.

Ei au spus că aceasta ar putea avea o masă de aproximativ 10 ori mai mare decât cea a Pământului și o orbită situată la o distanță de 20 de ori mai mare de Soare decât Neptun, având nevoie de 10-20.000 de ani pământești pentru a face înconjurul astrului.

Chiar dacă NASA nu a făcut nimic pentru a opri teoriile conspirației care circulă în legătură cu această planetă, specialiștii de la Agenția Spațială Americană au spus în repetate rânduri că aceasta nu reprezintă un pericol pentru Pământ.

Într-o postare referitoare la Nibiru, o presupusă planetă descoperită de sumerieni care se îndreaptă spre Pământ, se arată că ”această catastrofă a fost inițial prevăzută pentru luna mai 2003, dar când nu s-a întâmplat nimic, data a fost avansată până în decembrie 2012 și legată de sfârșitul unuia dintre ciclurile din calendarul Mayan antic, dar a trecut și aceasta”. „Nibiru și alte povești despre planete îndepărate sunt o farsă pe Internet. Nu există nici o bază factuală pentru aceste afirmații”, mai transmite NASA.

Agenția a mai spus că, dacă Nibiru s-ar fi îndreptat spre Pământ, astronomii l-ar fi văzut cu siguranță în ultimii zece ani și până acum ar trebui să fie vizibil cu ochiul liber.

Există o mișcare pe nume ”Cataclismul Nibiru”, care amintește că eclipsa văzută pe 21 august de jumătate de planetă este doar precursoarea Apocalipsei. Numerologul creștin David Meade prezice că Nibiru va apărea pe cer pe 23 septembrie, la puțin peste o lună după semnalul de avertizare din partea eclipsei.

Cartea sa ”Planeta X – Sosirea din 2017” susține că va exista o trecere apropiată a lui Nibiru sau chiar un impact direct. Analiza sa se bazează pe versete biblice și pe aliniamente ale planetelor și stelelor.

Meade susține că a fost scris în cartea Vechiului Testament din Isaia, capitolul 13, versetele 9-10 că: „Vedeți, vine ziua Domnului – o zi groaznică, cu mânie și mânie aprinsă – pentru a face țara Pustii și să distrugă păcătoșii din el. Stelele Cerului și constelațiile lor nu vor arăta lumina lor. Soarele care se ridică va fi întunecat, iar Luna nu-și va mai da lumină”.



El vorbește despre o coincidență numerică uimitoare pe care o numește „convergența 33”:

În Biblie, numele divin al lui Elohim apare de 33 de ori în Geneza.

Eclipsa a început în Lincoln Beach, Oregon – statul 33 – și s-a încheiat la 33 de grade din Charleston, Carolina de Sud.

O astfel de eclipsă nu a mai avut loc din 1918, ceea ce înseamnă 99 de ani – sau de 33 de ori trei.

El a stabilit data de 23 septembrie 2017 drept sfârșitul lumii pe baza acestor coincidențe și a stabilit că la 33 de zile după eclipsă, stelele se vor alinia exact așa cum spune cartea Apocalipsei înainte de sfârșitul lumii.

Mai mult, există deja numeroase filmulețe cu celebri actori de la Hollywood care prezintă ipoteza acestei presupuse apocalipse, pe fundalul melodiei Green Day, Wake me up when september end(Trezește-mă după ce trece septembrie).

Mituri sau adevăr, rămâne să ne lămurim pe 24 septembrie.