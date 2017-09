Faptul că Kremlinul vorbește despre o misiune de menținere a păcii în Donbas, arată o schimbare și poate deschide anumite oportunități, scrie Carl Bildt, fostul ministru suedez de externe, într-un articol pentru publicația The Washington Post.

„Dintr-o dată, președintele rus Vladimir Putin a început sa vorbeasca despre o misiune de menținere a păcii a ONU într-un conflict, pe care el îl susține în Donbas. De ce? În trecut, Rusia s-a opus cu fermitate oricarei implicari a ONU, ca să nu mai vorbim despre o misiune internationala de menținere a păcii. Este evident că ceva s-a schimbat la Kremlin „, consideră diplomatul.

„Fără îndoială, versiunea misiunii de menținere a păcii oferita de Putin este o opțiune menita esecului. El vrea desfasurarea unei forțe usoare de-a lungul liniei de contact între forțele separatiste și restul Ucrainei, acest lucru urmand sa evidentieze conflictul ca pe o chestiune internă a Ucrainei, oferind acoperire forțelor rusești care sunt acolo, și controlul Rusiei asupra frontierei interstatale „, scrie Bildt.





Potrivit fostului ministrului, „nici macar China nu va sustine asa ceva. În actualul Consiliu de Securitate poate doar Bolivia va vota planul lui Putin, nimeni altcineva”.

Cu toate acestea, Bildt crede ca poziția lui Putin este o schimbare interesantă și ofera spațiu pentru discuții despre o misiune reala de menținere a păcii.

„Evident, Kremlinul este profund preocupat de posibilele livrari de arme pe care administrația Trump le are în vedere în mod serios pentru Ucraina. Acestea vor complica foarte mult orice posibilitate pentru Rusia în viitor de a ataca Ucraina cu trupele sale regulate, așa cum a făcut-o în august 2014 și în februarie 2015″- afirma Bildt.

El trage concluzia cu aceasta ocazie ca administrația lui Trump trebuie, fără îndoială, să înceapă să furnizeze arme – de ce Ucrainei ar trebui să i se refuze dreptul la apărare?

„Dar Statele Unite și UE ar trebui, în același timp, sa abordeze problema misiunii de menținere a păcii. Ele trebuie să-l demaste pe Putin și să prezinte propuneri pentru o misiune reala de menținere a păcii pentru punerea în aplicare a acordurilor de Minsk, care includ organizarea de alegeri în teritoriile ocupate, retragerea trupelor rusești și controlul Ucrainei asupra frontierei sale“, sustine diplomatul.

Politicianul reamintește precedentul misiunii ONU din regiunea sarbo-separatista a Croatiei, care a dezarmat rebelii, a restablit ordinea și ea a reinstituit treptat respectul pentru frontiera internațională dintre Serbia și Croația.

„Dar nimic nu este posibil daca Kremlinul nu va fi interesat sa iasa cu adevarat din mlaștina in care a fost prins în Ucraina … Acum vedem un prim semnal al unor mici progrese, Occidentul ar trebui să profite și să ducă mai departe propunerea desfasurarii fortei de menținere a păcii“ – notează Bildt.

„Faptul ca Donbasul are nevoie de pace este evident. Aproape 10.000 de oameni au murit în conflict. Și Ucraina are nevoie de pace pentru a promova reforme democratice. La fel si Rusia, care are nevoie de o relație mai constructivă cu Occidentul, dar, de asemenea, de o reconciliere pe termen lung cu Ucraina, care altminteri riscă să devină inamicul etern al Rusiei „, conchide diplomatul suedez.