Polonia va da în judecată Rusia pentru refuzul transmiterii resturilor aeronavei prezidențiale

Autoritățile poloneze intenționează să depună o plângere la Curtea Internațională de Justiție de la Haga în legătură cu investigația efectuata de Rusia în cazul accidentului aviatic din 2010 si refuzul autoritatilor ruse de a transmite partii poloneze resturile avionului prezidential Tu-154.

„La început, în decursul unui an, am încercat să vedem dacă se poate sa razbatem direct la ruși. De asemenea, am încercat să obținem sprijinul unora dintre aliații noștri, sau a organizațiilor din care facem parte” – a declarat ministrul polonez de externe, Witold Waszczykowski, subliniind faptul că „partea rusă a răspuns negativ”.

„Acest caz are deja șapte ani, iar noi au epuizate toate caile. Din aceasta cauza, în prezent, finalizam intocmirea plângerii pe care o vom adresa Curții Internaționale de Justiție, și în curând o vom prezenta”, – a spus diplomatul, menționând că momentul depunerii cererii depinde de avocați, dar „este vorba despre cateva zile, cel mult săptămâni”.

Pe 10 aprilie 2010, delegația oficiala poloneză, formată din 96 de persoane, în frunte cu președintelui republicii, Lech Kaczynski, a plecat cu un Tu-154 la Katyn. Pilotii urmau sa aterizeze în condiții de vizibilitate scăzută. Avionul nu a reusit sa atinga pista cu câțiva metri si a intrat în coliziune cu mai multi copaci și apoi a lovit solul. Toti cei aflati la bord au fost uciși.

Investigația dezastrului a fost condusa atât din partea rusă, cât și de cea poloneză, precum și de un Comitet Interstatal pentru Aviație. În 2015, procurorii polonezi au înaintat acuzații împotriva dispecerilor ruși, care ar fi creat o situație de pericol în aer, care a dus la dezastrul aviatic. În același timp, procurorii au recunoscut că principalul motiv pentru prăbușirea aeronavei a fost eroarea piloților care au redus altitudinea aeronavei sub nivelul minim admis.





