Pomul de Crăciun care va fi instalat în centrul Chișinăului este mai mare cu 6 metri decât cel din New York. Cum arată aceștia

Pomul de Crăciun este tot mai aproape. Acesta a fost cumpărat din zona Iaremcea, regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina. Preţul pomului este 15 mii lei și urmează să fie instalat în zilele următoare.

Bradul are în jur de 29 de metri. Tradiționalul brad de Crăciun de la Rockefeller Center din New York are 23 de metri înălțime și a fost aprins miercuri seara.

Bradul din New York: