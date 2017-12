Poroșenko și Saakșvili: Cum amiciția politică a celor doi s-a transformat în dușmănie

În 2015, Poroșenko l-a invitat personal pe fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, în Ucraina ca să-l ajute în efectuarea reformelor. Dupa nici doi ani de zile, doi prieteni au devenit adversari înflăcărați. Care este până la urma mărul discordiei între cei doi?, se intreaba DW.

„Este prietenul meu. Un om care se bucura din partea mea de un sprijin politic puternic. L-am rugat să vină la Odesa și nu am fost dezamăgit pentru nicio o clipă de acțiunile sale”, spunea Petro Poroșenko despre Mihail Saakașvili la 16 octombrie 2015. Cu doar câteva luni înainte președintele Poroșenko l-a numit pe Saakașvili consilierul său personal, încredințandu-i conducerea consiliului consultativ internațional pentru reforme, a semnat un decret privind acordarea cetățeniei ucrainene lui Saakașvili și l-a trimis sa guverneze Regiunea Odesa. Doi ani mai târziu, situația s-a schimbat dramatic, scrie paginaderusia.ro



Ieri prieten – astăzi trădător

„Saakașvili mi-a fost daca nu prieten, cel putin camarad in mai multe acțiuni politice, inclusiv cele două ”Maidan”-uri ucrainene. În acest context, vreau să amintesc vechea înțelepciune: Inamicii nu trădeaza, trădează ai tai“ – a declarat Iuri Luțenko, procurorul general al Ucrainei la 5 decembrie 2017.





El a declarat reporterilor că Procuratura (GPU) îl suspectează pe fostul președinte al Georgiei de obținerea de bani pentru finanțarea activităților sale politice din Ucraina din partea „gastii Ianukovici“, în special de la oligarhul fugar Serghei Kurcenko. Prin urmare, spune Luțenko, GPU va cere arest la domiciliu pentru Saakașvili cu obligarea purtarii unei brățări electronice. În același timp, Luțenko a prezentat înregistrari video și audio despre intelegrile lui Mihail Saakașvili cu Serghei Kurcenko.

În dimineața zilei de 5 decembrie, ofiterii Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), în colaborare cu Procuratura Generală, l-au reținut pe fostul președinte georgian Saakașvili, dar nu au reusit sa-l aduca la interogatoriu, pentru ca masina cu Saakasvili a fost blocata de susținătorii sai, care in final l-au eliberat. Retinerea lui Saakașvili a condus la intensificarea protestelor susținătorilor săi lângă clădirea Radei Supreme. În tot acest timp, președintele Ucrainei a tăcut.

Fobiile președintelui

Cu toate acestea, poziția lui Poroșenko este cunoscută. La 26 iulie, prin decretul său el a retras cetatenia Ucrainei acordata anterior lui Mihail Saakașvili. A urmat epopeea trecerii frauduloase de catre Saakasvili a frontierei ucrainene, carat pe bratele sustinatorilor sai peste granita polono-ucraineană si infiintarea propriului partid politic „Mișcarea forțelor noi“.

Poroșenko a evitat să vorbeasca despre Saakașvili. Doar o dată i-a scapat la Bruxelles in fata reporterilor: „El (Saakașvili) a fost invitat să mă ajute, dar, din păcate, rezultatele sunt cele pe care le vedeți și nu a făcut nimic din ceea ce era important“.

Care este pana la urma marul discordiei intre cei doi foști ”tovarăși de arme”?

Potrivit unui actual prieten al lui Saakașvili, liderul partidului „Alianța Democrată“ Vasile Gațko, președintele ucrainean se teme de critici și de oponenții politici, așa că prin toate mijloacele vrea sa scape de ei. „La început, campania de ponegrire l-a vizat pe Sadovoi si partidul Samopomoșci, apoi au intrat in vizorul discreditarilor luptatorii anticorupție, iar acum s-au apucat de Saaksvili. Porosenko se foloseste de procurori pentru a-i reprima pe adversarii săi“, – susține Vasili Gațko.

„Efectul Saakașvili”

Ruslan Kermaci, analistul fondului „Inițiative Democratice“ crede Poroșenko se teme într-adevăr de Saakașvili, dar nu în calitatea sa de oponent politic. La urma urmei, ratingul lui Saakashvili nu este foarte mare in Ucraina.

Conform unui studiu realizat de Centrul Razumkov în octombrie 2017, pentru „Mișcarea forțelor noi“ fondata de Saakașvili erau dispusi să voteze doar 1,7 la suta din ucraineni. „Principala amenințare a lui Saakașvili la adresa lui Poroșenko este abilitatea sa de a organiza rapid și eficient proteste și sa mobilizeze liderii de opoziție. El este ca un magnet pentru toti cei nemultumiti de Porosenko, care in Ucraina sunt tot mai multi ..“, – spune Ruslan Kermaci.

Potrivit analistului, odata cu creșterea nemulțumirii sociale, „efectul Saakașvili” poate deveni punctul de plecare pentru acțiunile de protest în masă din Ucraina. De aceea, autoritățile încearcă să găsească punctele slabe ale opozitiei pentru a „canaliza” mișcările de protest din țară.

„Anunțand ca totul este ”mâna Kremlinului” se poate discredita orice actiune de protest: nimeni nu se va alatura. În Ucraina acest lucru este foarte eficient“ – spune analistul.

Saakașvili neagă acuzațiile procurorilor ca ar fi finanțat de către Serghei Kurcenko și le numește „fals absolut”.

Saakașvili și Timoșenko

Însa expertul centrului „House of Democracy“ Anatoli Oktisiuk este convins că, de fapt, președintele ucrainean nu se teme de fostul său prieten din Georgia, pe care il manipuleaza cu abilitate. El sustine ca ținta lui Poroșenko nu este Saakașvili, ci Iulia Timoșenko, care este acum, potrivit sondajelor de opinie, cel mai popular politician din Ucraina, reprezentand un pericol real pentru actualul presedinte în urmatoarele alegeri prezidențiale.

Ultimul sondaj al Centrului de Cercetare Socială ”Sofia” arată că Iulia Timoșenko se bucura de sprijinul a 12,9% dintre ucraineni, iar Petro Poroșenko de doar 9,9%.

„Saakașvili este o diversiune, o distragere a atenției electoratului. Saakașvili și Timoșenko concurează pentru același câmp electoral. Acum Saakașvili este transformat în martir politic ( cum a fost la vremea sa si Timosenko), iar la ucraineni prinde acest lucru. Georgianul este folosit de Porosenko pentru spargerea electoratului lui Timoșenko … care este un concurent periculos pentru presedinte”, susține Oktisiuk .

În plus, potrivit experților, Saakașvili nu are nicio șansă sa candideze la alegerile prezidențiale pentru că nu are cetățenie ucraineană, iar partidul sau politic are un rating extrem de scăzut, care nu-i va permite sa depaseasca plafonul de 5% pentru a intra în parlamentul ucrainean.

