Porsche lansează un nou model hibrid: cum arată PANAMERA TURBO S E-Hybrid Sport Turismo - FOTO

Porsche îşi extinde gama de maşini hibride, adăugând un nou model puternic liniei Panamera Sport Turismo: noul Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo.



Noul vârf de gamă Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo va combina un motor V8 de 4 litri cu un motor electric, generând o putere de 500 kW/680 CP (consum mixt de combustibil 3,0 l/100 km, consum mixt de energie 17,6 kWh/100 km; emisii de CO2 69 g/km).





Imediat ce motorul Panamera Turbo depăşeşte turaţia de ralanti, acesta oferă un cuplu de 850 Nm. Acest lucru înseamnă că vehiculul accelerează de la zero la 100 km/h în 3,4 secunde şi atinge o viteză maximă de 310 km/h.

Consumul mediu, conform standardului New European Driving Cycle (NEDC), este de 3,0 l/100 km. Cel mai puternic Sport Turismo are o autonomie de până la 49 de kilometri, folosind doar energie electrică şi producând, prin urmare, zero emisii.

Designul include un hayon de mari dimensiuni, un portbagaj cu un prag coborât, un compartiment pentru bagaje mai voluminos şi o configuraţie de 4 + 1 locuri.

Strategia de boost folosită în producţia de serie a Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo cu tracţiune integrală a fost preluată de la modelul super sport Porsche 918 Spyder. Chiar şi la 1.400 rpm, motorul V8 biturbo (404 kW/550 CP) şi motorul electric (100 kW/136 CP) ating cuplul maxim al sistemului – 850 Nm. Ambreiajul pentru deconectarea motorului, integrat în modulul hibrid, este acţionat electromecanic prin intermediul unui actuator electric (Electric Clutch Actuator). Rezultatul este timpul scurt de răspuns şi un nivel ridicat de confort. Cutia cu dublu ambreiaj în opt viteze Porsche Doppelkupplung (PDK) transmite puterea către sistemul de tracţiune integrală adaptivă Porsche Traction Management (PTM).

În ciuda performanţelor obţinute, consumul de carburant măsurat de NEDC a fost de 3,0 l/100 km şi un consum de putere de 17,6 kWh/100 km. Turbo S E-Hybrid Sport Turismo are o autonomie de până la 49 de kilometri şi atinge o viteză maximă de 140 km/h atunci când este utilizat exclusiv motorul electric, cu zero emisii. Bateria litiu-ion are o capacitate de 14,1 kWh, iar durata de încărcare poate varia de la 2,4 până la 6 ore, în funcţie de acumulator şi de tipul de alimentare.